هدف نفت آبادان برای فصل آینده سهمیه آسیاست

علیرضا خلیلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خوزه کاستا سرمربی فصل آینده صنعت نفت خواهد بود، افزود: سه شنبه هفته قبل جلسه هیئت مدیره باشگاه برگزار و تصمیم گرفته شد برای فصل آینده نیز کاستا هدایت نفت آبادان را در اختیار بگیرد.

وی ادامه داد: با توجه به رضایتمندی هیئت مدیره، هواداران فوتبال آبادان، پیشکسوتان فوتبال از عملکرد خوزه کاستاف تصمیم گرفته شد این مربی پرتغالی که از سابقه درخشانی همچون سرمربیگری تیم زیر21سال پرتغال برخوردار است سکان زردپوشان را دردست بگیرد.



وی عنوان کرد: قرارداد کاستا به گونه ای تنظیم شده بود که درصورت کسب نتایج مناسب، باشگاه می توانست قرارداد وی را تمدید کند.



سخنگوی باشگاه نفت آبادان افزود: قبل از اتمام لیگ با کاستا قرارداد داخلی بسته و برنامه اردوهای داخلی وخارجی را با نظر وی تنظیم می کنیم.



وی درخصوص فراز و نشیبهای به وجود آمده در تیم نفت آبادان در طول فصل جاری لیگ برتر اظهار کرد: هفته های اول به دلیل عدم شناخت بازیکنان و همچنین لیگ ایران نوساناتی به وجود آمد که پس از اردوی کیش برطرف شد.



خلیلی نیا اضافه کرد: اردوی کیش نقطه عطف نفت آبادان بود زیرا نظاره گر بودیم که بعد از برگزاری این اردو، صنعت نفت در هفت هفته سه برد، سه تساوی و یک باخت حاصل شد.



سخنگوی نفت آبادان در خصوص سیاستگذاری این باشگاه برای فصل آینده عنوان کرد: سیاستگذاری هیئت مدیره برای سال آینده قرارگرفتن در میان چهار تیم ابتدایی جدول و کسب سهمیه آسیایی است.



وی در خصوص بودجه باشگاه صنعت نفت کرد: بودجه این باشگاه کمتر از نصف تیمهای بالا و پائین جدولی است. نفت آبادان از وزارت نفت تغذیه می شود و جایگاه امسال نشان داد که بیشتر از ظرفیتی که در اختیارمان قرارداده شده است، ظرفیت داریم.



عضو هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان افزود: مجموعه هیئت مدیره فعلی تیم از هم پاشیده ای را تحویل گرفت و بعد از آن نیز بحران و حاشیه های فراوانی به درون تیم تزریق می شد که حتی کار به جایی رسید که خطر سقوط را به شدت احساس کردیم ولی در نهایت موفق شدیم با مدیریت قوی آن را کنترل کنیم و تیم را در دو اخیر به ثبات نسبی برسانیم.