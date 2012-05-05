بوسه غفوری فرد/جمله مطهری که مرتضوی را ناراحت کرد/چرا خاتمی رای نداد

مجله مهر: دیروز و امروز در حاشیه رای گیری و مشخص شدن نتایج آرا، اتفاقاتی جالب توجه رخ داد که می توان از آن ها به عنوان روایات شیرین انتخابات نهم یاد کرد

چهره ها به چهره ها پیوستند

محسن کوهکن نماینده لنجان و سخنگوی هیات رئیسه مجلس در دوره هفتم و هشتم و نماینده مجلس چهارم، داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت در دوره هفتم و هشتم، جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در مجلس هفتم و هشتم به جمع جهانبخش محبی نیا، احمد ناطق نوری و محمد مهدی مفتح پیوستند تا عجایب انتخابات نهم تکمیل تر شود. محبی نیا، ناطق نوری و مفتح هر کدام با حداقل چهار دور سابقه نمایندگی در مجلس در مرحله اول انتخابات از حضور در مجلس نهم بازماندند

بازهم بوسه غفوری فرد بر صندوق

حسن غفوری فرد که در مرحله اول انتخابات به سیاق کشتی گیرانی که در آغاز رقابتشان به رسم احترام به تشک بوسه می زنند، به صندوق رای بوسه زده بود، در مرحله دوم هم همین حرکت را تکرار کرد؛ او قبلا گفته بود که به این علت صندوق را بوسیدم که در واقع نشان دهم برای رای مردم احترام قائلم و به هرچه که مردم انتخاب کنند، احترام می‌گذارم. بوسه دوم غفوری فرد را باید به بوسه های خداحافظی ورزشکاران به چهارگوشه مستطیل سبز تشبیه کرد. او جزو منتخبان راه یافته به مجلس نشد.

اگر رای نیاورم باید صندوق ها بررسی شود

درست که علی مطهری در بین رای دهندگان تهرانی محبوبیت دارد و جزو 5 نفر اول تهران در دور دوم انتخاب شده است. اما جمله او پس از ارایه رای خود صدای صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور را در آورد. مطهری گفته بود قاعدتا رای می آورم. اگر رای نیاورم باید بررسی شود. مرتضوی درباره این ادعای مطهری گفت که ما نه از صندوق ها مطلع هستیم و نه اهل مکاشفه هستیم.

اولین نماینده زن سیستان

حلیمه عالی اولین نماینده زنی است که از استان سیستان و بلوچستان به مجلس راه می یابد. او رقیب احمد علی کیخا در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند بود. علاوه بر عالی، سکینه عمرانی دیگر زنی است که از حوزه انتخابیه سمیرم به مجلس راه یافته است. به این ترتیب با احتساب شهلا میرگلوبیات منتخب مردم ساوه و مهناز بهمنی منتخب مردم سراب حالا تعداد زنان مجلس نهم به 4 رسیده است تا تکلیف حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر هم مشخص شود

سنت شکنی های احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان دیروز چند سنت شکنی کرد. اول اینکه برخلاف بسیاری از سیاسیون کشورمان که در ساعات اولیه صبح تنها به حوزه رای گیری آمدند، او حوالی ساعت 3 بعدازظهر به همراه همسر خود (خانم اعظم فراحی) در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی رای خود را در صندوق سیار ۱۴۴۹ انداخت. او یک سنت دیگر هم شکست و برخلاف سایر سیاسیون که بعد از انداختن رای به صندوق با خبرنگاران گفت وگو می کنند، فقط به احوالپرسی با خبرنگاران پرداخت.

چرا خاتمی رای نداد

رای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان در مرحله اول یکی از حاشیه های پرسرو صدای این انتخابات بود. او در مرحله اول در حوزه انتخابیه دماوند رای داد که چندی بعد هم شورای نگهبان صحت آرای این حوزه را تائید نکرد. طبق تبصره 4 ماده 9 قانون انتخابات مجلس همه‌ رأی‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‌اند شرکت خواهند نمود. به این ترتیب سید محمد خاتمی که در مرحله اول در حوزه انتخابیه دماوند رای خود را به صندوق انداخته بود نمی توانست درحوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر رای دهد. شاید در انتخابات میاندوره ای باز به دماوند برود و در همین حوزه رای دهد.

ورود به مجلس با 91 رای

حوزه انتخابیه تویسرکان یکی از حوزه هایی بود که نامزدهای زیادی از این حوزه برای کسب یک سهمیه مجلس اعلام آمادگی کرده بودند. از همین رو هم بود که در این حوزه در مرحله اول یک نامزد فقط 9 رای آورد و در مرحله دوم کاظم سلیمی تنها با 91 رای پیروز انتخابات شد. کاظم سلیمی با 20 هزار و 344 رای به عنوان نماینده مردم این شهرستان به مجلس رفت و مرتضی فضلعلی با 20 هزار و 253 رای از ورود به مجلس نهم بازماند.