شکست پیروز دور دوم مجلس هشتم اردبیل در دور دوم مجلس نهم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی افضلی فرد در دور دوم انتخابات حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین با کسب بیش از 73 هزار رای با پشت سر گذاشتن رقیب مجلس نشین خود سومین کرسی این حوزه انتخابیه را به دست آورد.

افضلی فرد در حالی به صندلی سبز مجلس نهم تکیه کرد که از حمایت جبهه متحد اصولگرایی و پایداری برخوردار بوده و رقیب وی که با پیروزی در دور دوم انتخابات به مجلس هشتم راه یافته بود، تنها توسط حامیان گفتمان عدالت مورد حمایت قرار گرفته بود.

سید کاظم موسوی در دور دوم انتخابات مجلس نهم با کسب بیش از 43 هزار رای از راهیابی به مجلس شورای اسلامی بازماند در حالی که در دور اول این انتخابات 45 هزار و 723 رای اخذ کرده بود که این نشان می دهد موسوی نه تنها نسبت به دور اول افزایش آرا نداشته بلکه با کاهش دو هزار رای هم روبرو بوده است.

سومین نماینده حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین روز 15 اردیبهشت با آرای بیش از 73 هزار رای مردم این حوزه به صندلی بهارستان رسید تا دو نامزد از سه نامزد اردبیل از جبهه اصولگرایان باشد.

اصولگرایان پیروز حزبی انتخابات اردبیل

منتخب اول حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین در دور اول انتخابات منصور حقیقت پور بود که بیش از 16 ماه سابقه استانداری در اردبیل داشت، اما بنا به دلایلی که همچنان در هاله ای از ابهام است از استانداری اردبیل اخراج و از همان زمان زمزمه نامزدی وی در انتخابات به گوش مردم رسید.

انتخابات دیروز اردبیل

حقیقت پور که استانداری دولتهای نهم و دهم را در کارنامه اجرایی خود دارد با بیش از 103 هزار رای به عنوان منتخب اول مردم به مجلس نهم راه یافت تا چهار سال نمایندگی مردم منطقه را بر عهده بگیرد، نمایندگی ای که در دو دوره گذشته مجلس مردم به شدت از نمایندگان خود ناراضی بوده اند و به نظر می رسد حقیقت پور به همراه شش نماینده دیگر مردم در مجلس نهم کار سختی برای پاک کردن ذهنیت منفی مردم از نمایندگان مجلس داشته باشد.

استاندار پیشین اردبیل که سرلیست جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و جبهه ایستادگی در استان بود، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در دفتر این خبرگزاری در ششم اسفند ماه گذشته خبر از افشاگری پشت پرده اخراج خود از استانداری را به روزهای بعد از 12 اسفند واگذار کرد، اما در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از انتخابات به قول خود وفا نکرد و در پاسخ به درخواست خبرنگار مهر مبنی بر قول افشاگری از پشت پرده اخراج از استانداری با بیان اینکه افراد را بخشیده ام، همچنان دلایل اخراجش از استانداری دولتهای نهم و دهم را در هاله ابهام نگهداشت.

منتخب دوم مردم اردبیل شهردار اسبق این شهر بود که در روزهای پایانی از شورای نگهبان صلاحیت خود را دریافت و به جرگه کاندیداهای انتخابات مجلس نهم پیوست تا با 25 نفر از کاندیداها به رقابت بپردازد.

کمال الدین پیرموذن به جهت مسئولیتهای اجرایی اعم از شهرداری اردبیل و فرمانداری پارس آباد و همچنین شرکت در انتخابات دور اول و دوم شورای شهر که در هر دو دوره هم به شورا راه یافت فردی شناخته شده برای مردم اردبیل بود به همین جهت با اینکه دیر از شورای نگهبان چراغ سبز گرفت اما با بیش از 90 هزار رای و با اختلاف 13 هزار رای نسبت به منتخب اول در جایگاه دوم رقابتهای انتخاباتی ایستاد تا دومین منتخب اردبیل در مجلس نهم باشد.

سومین نماینده اردبیل در مجلس نهم مصطفی افضلی فرد است که در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی نامزد انتخابات شد اما در دور دوم با نتیجه نزدیک از حریف نام آشنای خود شکست خورد و از راهیابی به مجلس بازماند.

وی در روز پایانی و تنها 15 دقیقه مانده به زمان اتمام مهلت ثبت نام در انتخابات مجلس نهم بدون همراهی طرفداران خود با حضور در فرمانداری اردبیل در انتخابات ثبت نام کرد و در دور دوم منتخب مردم حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین شد تا اصولگرایان نمایندگی مردم این حوزه انتخابیه را به دست بگیرند.



رقبای حسن نوعی اقدم رستگار می شوند

صبح روز 13 اسفند در حالی که منتخبان اول و دوم مردم حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین با فاصله آرای بیشتر پارلمان نشینی خود را قطعی کرده بودند، رقابت چند کاندیدای مجلس شورای اسلامی برای تصاحب سومین کرسی اردبیل در مجلس نهم فشرده تر می شد.

با رسیدن صندوقهای رای از مناطق مختلف سوم و چهارم انتخاب مردم بین مصطفی افضلی فرد، سید کاظم موسوی، صداقت فرجی نیر و رضا کریمی رد و بدل می شد. بطوریکه هر صندوق که به ستاد انتخابات حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین می رسید، سرنوشت نفر سوم را جابجا می کرد، اما با اعلام نتیجه قطعی انتخابات مصطفی افضلی فرد و سید کاظم موسوی نامزدهای دور دوم انتخابات در اردبیل شدند.

بر اساس نتایج اعلام شده در دور اول مصطفی افضلی فرد با 46 هزار و 784 رای به عنوان نفر سوم و سید کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس هشتم با 45 هزار و 723 رای به عنوان نفر چهارم انتخاب و به دور دوم رقابتها راه یافتند تا سرنوشت سومین پارلمان نشین اردبیل به روز 15 اردیبهشت گره بخورد.

رقابت برای سومی و چهارمی حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین به حدی تنگ و نزدیک بود که صداقت فرجی نیر معاون سابق دادگستری اردبیل با 42 هزار و 704 رای و رضا کریمی بخشدار پیشین شهرستان نیر با 40 هزار و 308 رای از راهیابی به دور دوم انتخابات باز ماندند تا به ترتیب حسرت سه هزار و پنج هزار رای برای رسیدن به مجلس را با خود داشته باشند.

سرنوشت منتخب سوم مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس نهم همانند ادوار گذشته مجلس در این حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شد تا شهروندان این حوزه انتخابیه برای سومین مجلس متوالی در دور دوم انتخابات نماینده سوم خود را انتخاب کنند.

مصطفی افضلی فرد و سید کاظم موسوی دو رقیب دور دومی مجلس نهم شورای اسلامی در اردبیل هر دو سابقه حضور در دور دوم انتخابات را در مجالس هفتم و هشتم دارند که یکی از آنها برچسب شکست خورده دور دوم و دیگری برچسب پیروز دور دوم در انتخابات اردبیل را با خود دارند.

مصطفی افضلی فرد در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی برای اولین بار پا به عرصه انتخابات گذاشت که در این انتخابات نورالدین پیرموذن و ولی آذروش در دور اول به مجلس هفتم راه یافتند و افضلی فرد به همراه حسن نوعی اقدم به دور دوم انتخابات راه رسیدند.

افضلی فرد در دور دوم انتخابات مجلس هفتم با نوعی اقدمی به رقابت پرداخت که سابقه نمایندگی اردبیل در مجلس چهارم را در کارنامه خود داشت و در میان مردم به عنوان چهره شناخته شده بود، اما افضلی فرد با دو هزار اختلاف رای شکست را از رقیب خود پذیرفت تا از تکیه به کرسی مجلس هفتم باز ماند.

انتخابات دیروز اردبیل

در انتخابات دور دوم مجلس هفتم شورای اسلامی حسن نوعی اقدم با 45 هزار رای به عنوان منتخب سوم مردم اردبیل پارلمان نشین شد و مصطفی افضلی فرد با 43 هزار رای رقابت نزدیک خود را به نماینده سابق اردبیل در مجلس واگذار کرد.

سید کاظم موسوی در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی جا پای مصطفی افضلی فرد گذاشت اما بر خلاف افضلی فرد و با اینکه چهره ناشناس سیاسی بود در دور دوم رقیب نام آشنای خود را از گوی رقابت خارج و بر صندلی سبز بهارستان تکیه کرد.

با برگزاری انتخابات مجلس هشتم در زمستان سال 86 قاسم محمدی و جواد صبور به ترتیب آرای اول و دوم مردم را کسب و مستقیما به مجلس هشتم رهسپار شدند و سید کاظم موسوی که برای اولین بار وارد عرصه انتخابات شده بود، با حسن نوعی اقدم که دو بار نماینده مردم اردبیل در مجالس چهارم و هفتم بود، به دور دوم راه یافت تا با رقیب نام آشنای خود به رقابت بپردازد.

در این دور سید کاظم موسوی با 20 هزار رای اختلاف رقیب خود را که سابقه عضویت در هیئت مدیره مجلس هفتم را داشت، شکست داد تا در اولین حضور خود در انتخابات با 55 هزار رای در مقابل 35 هزار رای نوعی اقدم کرسی سوم اردبیل در مجلس هشتم را از آن خود کند.

در دور دوم انتخابات مجلس نهم در روز 15 اردیبهشت ورق دور دومی به نفع مصطفی افضلی فرد برگشت و این فعال سیاسی اصولگرا شکست دور دوم مجلس هفتم را به شیرینی پیروزی در دور دوم انتخابات مجلس نهم تبدیل و برعکس این نامزد انتخاباتی سید کاظم موسوی کامیابی پیروزی دور دوم مجلس هشتم را به تراژدی شکست در دور دوم مجلس نهم تبدیل کرد تا زمزمه اینکه " رقبای حسن نوعی اقدم به نوبت رستگار می شوند" در بین شهروندان اردبیلی شنیده شود.

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گزارش: توحید مهدوی