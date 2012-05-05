برگزاری جشنواره توت‌ فرنگی در صومعه سرا/ تجلیل از برگزیدگان کشاورزی

کریم شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره در راستای تحقق فرمایشهای مقام معظم رهبری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در بخش صنعت کشاورزی است.

وی اظهار داشت: با برگزاری این جشنواره می ‌توان محصول توت ‌فرنگی منطقه صوفیانده را به همه شناسانده و موجب رشد اقتصادی کشاورزی و رونق صنعت گردشگری منطقه شد.

فرماندار صومعه سرا گفت: با برگزاری جشنواره توت‌ فرنگی و معرفی این گیاه به جوانان نسل امروز می‌ توان به فرهنگهای بومی و محلی تحقق بخشید.

وی افزود: معرفی گیاه توت ‌فرنگی، مراسم عروس بران، لافندبازی، حصیربافی، پختن غذاهای محلی و سنتی از جمله برنامه‌ های این جشنواره خواهد بود.

شعبانی با اشاره به اینکه پارسال نخستین جشنواره توت‌ فرنگی درصوفیانده با استقبال بی ‌نظیر مردم روبرو شد، ادامه داد: کشاورزان این روستا با برخورداری از روشهای علمی و بهره‌ گیری از نظرات کارشناسان بخش کشاورزی و رعایت اصول موفق به تولید محصول توت‌ فرنگی در ظرفیت بالا شده ‌اند.

وی همچنین با بیان اینکه از برگزیدگان بخش کشاورزی در این جشنواره تجلیل می شود، یادآور شد: جشنواره توت‌ فرنگی سوم خرداد ماه امسال در روستای صوفیانده بخش تولمات از توابع شهرستان صومعه سرا از ساعت 15 تا 20 عصر برگزار خواهد شد.