ماموریتهای مراکز آموزشی کشاورزی به صورت دقیق بیان شود

منوچهر گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت تفکیک ماموریتهای مراکز آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: انجام این تفکیک کمک می کند تا این مراکز بتوانند برنامه ریزیهای مطلوبتری برای رسیدن به اهداف تعیین شده داشته باشند.

این مسئول ادامه داد: اگر ماموریتها و رسالتهای مراکز آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی به صورت ریز و دقیق بیان شود، اینگونه مراکز با این ماموریتها آشنا می شوند و همه تلاش خود را در راه تحقق ماموریتها به کار می گیرند.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: این امر در نهایت به ارتقای کیفیت و بازدهی کاری مراکز آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی کمک می کند و آثار بسیار مطلوبی در راستای تحقق اهداف تعیین شده به همراه دارد.

دستگاه های ذیربط برای تعیین ماموریتهای مراکز آموزشی به صورت دقیق تلاش کنند

گرجی افزود: امیدواریم همه دستگاه های ذیربط در راستای تعیین ماموریتهای مراکز آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی به صورت ریز و دقیق تلاش کنند و این ماموریتها به صورت واضح بیان شود تا مراکز آموزشی یادشده در راه تحقق ماموریتهایی که برایشان تعیین شده، گام بردارند.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: این پردیس از مهمترین مراکز آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی در کشور است و تعداد قابل توجهی دانشجو در مقاطع مختلف در آن تحصیل می کنند.

این مسئول در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اهمیت تعیین ماموریتها برای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نیز افزود: تعیین ماموریتهای دقیق برای این پردیس کمک می کند تا بازدهی کاری و اثربخشی فعالیتهای آموزشی افزایش یابد که این امر اهمیت فراوانی دارد.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در چهارراه دانشکده کرج مستقر است.