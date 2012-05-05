به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کرباسی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: 27 اردیبهشت ماه جاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت سه روز میزبان دهمین آیین نکوداشت فارغالتحصیلان بورسیه غیر ایرانی سراسر کشور است.
وی با بیان اینکه نخستین دوره از برگزاری این جشن در تهران و به سال 1381 اختصاص دارد، ادامه داد: دانشجویان غیر ایرانی طی دهههای پس از انقلاب تمایل بسیاری برای تحصیل در دانشگاههای ایران دارند و در حال حاضر سالانه تعداد بسیاری از این دانشجویان از دانشگاههای ایران فارغالتحصیل میشوند.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: پایان اردیبهشت ماه جاری از 400 نفر از فارغالتحصیلان بورسیه غیرایرانی از دانشگاههای ایران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تجلیل میشود.
وی با اشاره به اینکه 27 اردیبهشت ماه جاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میزبان برگزاری این برنامه است، افزود: به منظور برگزاری دهمین آیین نکوداشت فارغالتحصیلان بورسیه غیر ایرانی سراسر کشور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت سه روز میزبان این دانشجویان است.
کرباسی به افزایش تمایل بسیاری از جوانان از کشورهای مختلف دنیا و به ویژه کشورهای خاورمیانه و کشورهای همسایه برای تحصیل در دانشگاههای ایران اشاره کرد و بیان داشت: این میل و گرایش از دهههای پس از انقلاب تاکنون روندی صعودی را طی کرده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 10 هزار نفر از دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاههای ایران به تحصیل خود اشتغال دارند، اضافه کرد: این دانشجویان در 15 دانشگاه زیرمجموعه وزارت بهداشت، علوم و آموزش پزشکی و 70 واحد دانشگاهی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موجود در سطح کشور به تحصیل خود ادامه میدهند.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پذیرش این دانشجویان در دانشگاههای ایران براساس ضوابط و شرایط گزینش است و در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز میزبان حدود 100 نفر از این دانشجویان است.
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