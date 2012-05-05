انجام 200 مذاکره بین طرفهای ایرانی و عراقی در نمایشگاه توانمندی خوزستان

بهروز حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به حضور تجار عراقی در این نمایشگاه اظهار کرد: مسئولان، هیئتهای سرمایه گذاری و بازرگانی داخلی و خارجی ضمن بازدید از غرفه های نمایشگاه توانمندیهای خوزستان از نزدیک در جریان ظرفیتها و توانمندیهای گسترده استان در عرصه های مختلف صنعتی و تولیدی قرار گرفتند.

وی ضمن تشکر از حضور غرفه داران و مهمانان عراقی، سازمان صنعت معدن تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان تصریح کرد: تولیدات مختلف و زیادی در سطح استان خوزستان وجود دارد که برای اولین بار در این وسعت این شرکتها و سازمانها در کنار یکدیگر در نمایشگاهی تحت عنوان توانمندیهای خوزستان قرار گرفته اند.



حسینی فر تصریح کرد: نمایشگاه توانمندیهای خوزستان در هر سال دو بار برگزار خواهد شد که در راستای افزایش صادرات و به شکل یک برند حداقل سالیانه یک بار این نمایشگاه در منطقه آزاد اروند برگزار خواهد شد.



سرپرست منطقه آزاد اروند با اشاره به تاکید دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در راستای ایجاد اشتغال مولد، سرمایه گذاری و صادرات در مناطق آزاد افزود: برنامه اصلی منطقه آزاد اروند نیز حول این سه محور اصلی خواهد بود.



وی همچنین بر مشارکت و تعامل دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تولیدی استان تاکید کرده و خواستار تسریع و تسهیل در رشد و توسعه روزافزون این بخش و حل مشکلات صنعتگران و فعالان عرصه های تولیدی و صنعتی استان شد.



وی یکی از دستاوردهای این نمایشگاه که با حضور 160 شرکت تولید کننده و ارائه کننده خدمات فنی ومهندسی برگزار گردید را انجام بیش از 200 مذاکره رسمی و عقد قراردادهای مختلف بخش خصوص با طرف عراقی دانست.



حسینی فر با اشاره به حضور 18 خبرنگار از 13 شبکه تلویزیونی و رسانه های عراقی و همچنین حضور فعال خبرنگاران داخلی از پوشش خبری این نمایشگاه توسط خبرگزاری ها، مطبوعات داخلی و خارجی و تعامل خوب رسانه ها تشکر کرد.



نمایشگاه توانمندی های تولیدی، صادراتی و خدمات فنی و مهندس خوزستان با حضور استاندار بصره و جمعی از تجار، بازرگانان و مسئولین استانهای بصره، نیسان و المثنی عراق در محل نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد اروند به مدت چهار روز برگزار شد.



این نمایشگاه از دهم تا سیزدهم اردیبهشت در نمایشگاه سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.