انتشار اطلاعات آموزش عالی ایران در نشریه سازمان همکاریهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری‌های مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تلاش‌های صورت گرفته از طریق موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم همچنین رایزنی علمی ایران در شرق و جنوب شرق آسیا، اطلاعات آموزش عالی کشورمان در نشریه و پورتال مرکز آموزش عالی سازمان همکاری های اسلامی در مالزی چاپ و انتشار می‌شود.

مرکز آموزش عالی سازمان همکاری های اسلامی به منظور اطلاع رسانی و ارتقای نظام آموزش عالی کشورهای اسلامی اقدام به انتشار اطلاعات آموزش عالی کشورهای اسلامی در نشریه و پورتال خود می کند.

ارائه وضعیت آموزش عالی کشور در راستای جذب دانشجویان خارجی و به منظور تحقق برنامه پنجم توسعه، یکی از دلایل این همکاری است.

این مرکز که در کشور مالزی واقع است، تاکنون اطلاعات آموزش عالی کشورهای مالزی، اندونزی، پاکستان، قبرس شمالی، سوریه، اردن، امارات متحده و سودان را در پوتال خود قرار داده که اطلاعات مربوط به آموزش عالی کشورمان در دستور کار آن قرار دارد.