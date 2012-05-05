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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۹

زینلی با مهر عنوان کرد:

معاینه فنی 13 هزار دستگاه خودرو سنگین در گلستان

معاینه فنی 13 هزار دستگاه خودرو سنگین در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان گفت: 13 هزار و 652 دستگاه خودرو سنگین شامل انواع کامیون، اتوبوس و مینی بوس بین شهری در مراکز معاینه فنی مکانیزه خودرو های سنگین استان تحت کنترل قرار گرفتند .

علی زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 12 هزار و 143 مورد پس از سپری کردن مراحل مختلف تست گواهی سلامت فنی و زیست محیطی (معاینه فنی ) أخذ کردند.

وی اظهار داشت: همچنین هزار و 509  مورد نیز به جهت داشتن ایراد فنی ، ضمن عدم صدور گواهی سلامت فنی مهلت لازم جهت رفع نقص و مراجعه مجدد به مرکز معاینه داده شد .

این مقام مسئول افزود : خودروهای متقاضی دریافت گواهی معاینه فنی پس از ورود به مرکز از مراحل مختلف کنترلی شامل  بررسی میزان آلایندگی هوا، تست لقی فرمان و جلوبندی،  تست سیستم ترمز،  تست سیستم نور چراغ ها و ..... عبور می کنند تا موفق به دریافت گواهی تأیید سلامت فنی و زیست محیطی یا همان برگه معاینه فنی خودرو شوند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر دو  مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو های سنگین در شهرستان های گرگان و علی آباد کتول؛ با مجوز صادره از سوی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان مشغول خدمات رسانی هستند.
کد مطلب 1593995

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