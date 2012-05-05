معاینه فنی 13 هزار دستگاه خودرو سنگین در گلستان

علی زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 12 هزار و 143 مورد پس از سپری کردن مراحل مختلف تست گواهی سلامت فنی و زیست محیطی (معاینه فنی ) أخذ کردند.

وی اظهار داشت: همچنین هزار و 509 مورد نیز به جهت داشتن ایراد فنی ، ضمن عدم صدور گواهی سلامت فنی مهلت لازم جهت رفع نقص و مراجعه مجدد به مرکز معاینه داده شد .

این مقام مسئول افزود : خودروهای متقاضی دریافت گواهی معاینه فنی پس از ورود به مرکز از مراحل مختلف کنترلی شامل بررسی میزان آلایندگی هوا، تست لقی فرمان و جلوبندی، تست سیستم ترمز، تست سیستم نور چراغ ها و ..... عبور می کنند تا موفق به دریافت گواهی تأیید سلامت فنی و زیست محیطی یا همان برگه معاینه فنی خودرو شوند.



وی عنوان کرد: در حال حاضر دو مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو های سنگین در شهرستان های گرگان و علی آباد کتول؛ با مجوز صادره از سوی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان مشغول خدمات رسانی هستند.