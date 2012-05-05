نظرات شورای شهرستان کرج در تعیین بودجه لحاظ شود

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت توجه به نظرات شورای شهرستان کرج در زمینه امر بودجه افزود: شورای شهرستان یک بخش بسیار مهم و تعیین کننده است و باید نظرات آن در خصوص امر بودجه و تعیین آن، بیش از پیش در نظر گرفته شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج ادامه داد: شوراها با بسیاری از مشکلات حوزه ای که در آن فعالیت می کنند، آشنایی دارند و توجه به نظرات آنها در خصوص تعیین بودجه، تاثیرات مطلوبی به همراه دارد.

وی گفت: به دنبال آشنا بودن شوراها با مشکلات، شوراها می توانند نظرات تاثیرگذاری در خصوص بودجه داشته باشند و اگر این نظرات از سوی دستگاه های ذیربط لحاظ شود، مشکلات کاهش می یابد.

گروسی افزود: از همه دستگاه های ذیربط در شهرستان کرج و استان البرز می خواهیم که نظرات شورای شهرستان را نیز در زمان تعیین بودجه در نظر داشته باشند و با توجه به این امر، بودجه لازم را در نظر بگیرند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج ادامه داد: شوراها نمایندگان مردم هستند و اگر به نظرات آنها در خصوص مسائل مختلف توجه کافی شود، از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات احتمالی در آینده نیز جلوگیری خواهد شد.