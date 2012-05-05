  1. استانها
  2. البرز
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

گروسی در گفتگو با مهر:

نظرات شورای شهرستان کرج در تعیین بودجه لحاظ شود

نظرات شورای شهرستان کرج در تعیین بودجه لحاظ شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج گفت: لازم است نظرات این شورا نیز در خصوص تعیین بودجه برای شهرستان در نظر گرفته و لحاظ شود.

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت توجه به نظرات شورای شهرستان کرج در زمینه امر بودجه افزود: شورای شهرستان یک بخش بسیار مهم و تعیین کننده است و باید نظرات آن در خصوص امر بودجه و تعیین آن، بیش از پیش در نظر گرفته شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج ادامه داد: شوراها با بسیاری از مشکلات حوزه ای که در آن فعالیت می کنند، آشنایی دارند و توجه به نظرات آنها در خصوص تعیین بودجه، تاثیرات مطلوبی به همراه دارد.

وی گفت: به دنبال آشنا بودن شوراها با مشکلات، شوراها می توانند نظرات تاثیرگذاری در خصوص بودجه داشته باشند و اگر این نظرات از سوی دستگاه های ذیربط لحاظ شود، مشکلات کاهش می یابد.

گروسی افزود: از همه دستگاه های ذیربط در شهرستان کرج و استان البرز می خواهیم که نظرات شورای شهرستان را نیز در زمان تعیین بودجه در نظر داشته باشند و با توجه به این امر، بودجه لازم را در نظر بگیرند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج ادامه داد: شوراها نمایندگان مردم هستند و اگر به نظرات آنها در خصوص مسائل مختلف توجه کافی شود، از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات احتمالی در آینده نیز جلوگیری خواهد شد.

کد مطلب 1594000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها