  1. اقتصاد
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

مهر خبر می‌دهد:

یارانه نقدی احتمالا فردا واریز می‌شود

یارانه نقدی احتمالا فردا واریز می‌شود

یارانه نقدی اردیبهشت ماه به ازای هر نفر 45500 تومان احتمالا فردا یک‌شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یارانه نقدی مرحله پانزدهم متعلق به اردیبهشت ماه به ازای هر نفر 45500 تومان احتمالا فردا یک شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. 

بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها در مورد مابه‌التفاوت مبلغ یارانه نقدی مرحله اول و دوم گفت: مردم و سرپرستان خانوار بدانند، افرادی که پیامک سازمان را دریافت نکرده اند، مابه التفاوت (28 هزار تومان) یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب آنها واریز شده است، منتهی سیستم برخی از بانکها این مبلغ را نشان نمی دهد، اما این افراد مطمئن باشند که پول در حساب آنها است.

مرادی با تاکید بر اینکه تا اطلاع ثانوی افراد مجاز به برداشت مبلغ یارانه نقدی 28 هزار تومان یعنی مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم نیستند، افزود: زمانی که سازمان هدفمندی اعلام کند، برداشت این مبلغ از حساب بلامانع است.

کد مطلب 1594005

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