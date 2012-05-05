به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمدپور در دسته 94 کیلوگرم و بهادر مولایی و همایون تیموری در دسته 105+ کیلوگرم سه وزنه برداری هستند که در اوزان خود بالاتر از سایر حریفان قرار دارند، ضمن اینکه ایوب مرادی در دسته 85 کیلوگرم و سعید سیار و میلاد رستگار هم در دسته 105 کیلوگرم، جزو سه وزنه بردار برتر هستند.



نکته قابل توجه در لیست مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در گواتمالا، ثبت نام 261 وزنه بردار مرد است. این درحالی است که مسابقات سال 2011 در مالزی با حضور 152 وزنه بردار مرد برگزار شد.



در زیر نفرات برتر اوزان هشتگانه مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان براساس رکوردهای ورودی اعلام شده از سوی مربیان تیم ها آمده است:

دسته 56 کیلوگرم

1- اوکتاویو هرناندز از ونزوئلا با رکورد ورودی 325 کیلوگرم

2- خدیر کوکام از ترکیه با رکورد ورودی 320 کیلوگرم

3- جونیور رودریگز از ونزوئلا با رکورد ورودی 310 کیلوگرم



دسته 62 کیلوگرم

1- جیسون لوپز از ونزوئلا با رکورد ورودی 290 کیلوگرم

- اسکار فیگاروآ از کلمبیا با رکورد ورودی 290 کیلوگرم

3- چن مائو از چین با رکورد ورودی 290 کیلوگرم

در این دسته ایمان شاهقیان از ایران با رکورد ورودی 255 کیلوگرم سیزدهم است.



دسته 69 کیلوگرم

1- دانیل گودلی از آلبانی با رکورد ورودی 330 کیلوگرم

2- آندرانیک کاراپتیان از ارمنستان با رکورد ورودی 320 کیلوگرم

3- آرتن پیپا از مولداوی با رکورد ورودی 320 کیلوگرم



دسته 77 کیلوگرم

1- هایسن پولاکو از آلبانی با رکورد ورودی 340 کیلوگرم

2- دیمیتری خومیاکوف از روسیه با رکورد ورودی 340 کیلوگرم

3- نجات رحیمف از آذربایجان با رکورد ورودی 335 کیلوگرم

در این دسته عباس زارعی از ایران با رکورد ورودی 310 کیلوگرم پانزدهم است.



دسته 85 کیلوگرم

1- آپتی آکادوف از روسیه با رکورد ورودی 360 کیلوگرم

2- آرتن اوکولوف از روسیه با رکورد ورودی 355 کیلوگرم

3- ایوب مرادی از ایران با رکورد ورودی 355 کیلوگرم



دسته 94 کیلوگرم

1- سعید محمدپور از ایران با رکورد ورودی 380 کیلوگرم

2- الکسی کوزوف از روسیه با رکورد ورودی 375 کیلوگرم

3- ژاسولان کیدیربایف از قزاقستان با رکورد ورودی 360 کیلوگرم



دسته 105 کیلوگرم

1- آرتور پلسنیک از لیتوانی با رکورد ورودی 390 کیلوگرم

2- تیمور نانیف از روسیه با رکورد ورودی 385 کیلوگرم

3- سعید سیار و میلاد رستگار از ایران با رکورد ورودی 375 کیلوگرم



دسته 105+ کیلوگرم

1- بهادر مولایی از ایران با رکورد ورودی 400 کیلوگرم

2- همایون تیموری از ایران با رکورد ورودی 400 کیلوگرم

3- ماگمد آبوئف از روسیه با رکورد ورودی 400 کیلوگرم



سی و هشتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان از 21 تا 28 اردیبهشت ماه در گواتمالا برگزار می شود.