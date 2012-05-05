هشت محور برای تولید ملی در صنعت و تجارت کشور شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا پیش از ظهر شنبه در جمع اعضای هیئت نمایندگان و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: محوری‌ترین موضوع حفظ و صیانت از تولید ملی و استفاده از ظرفیتهای تولیدی داخلی است همچنین حمایت از تولیدات با کیفیت و تقویت صادرات در دستور کار وزارتخانه است.

وی استان اصفهان را یک قطب صنعتی بزرگ کشور دانست و گفت: طی پایش انجام شده چندین رشته صنعتی که در استان دارای قابلیت و ظرفیت است از حمایت‌های ویژه در قاعده مشخص برخوردار خواهند شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی را از اولویت دولت در سال جاری عنوان کرد و بیان داشت: دولت تلاش می‌کند که با هدف حمایت از تولید، طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام به پایان برسد.

وی قانون بودجه سال 91 را دارای ظرفیت مضاعف برای تولید ملی دانست و گفت: برای تحقق شعار تولید ملی دستگاه‌های دولتی برای رفع نیاز واحدهای تولیدی همت مضاعفی خواهند داشت و سعی شده در بودجه امسال خواست‌های بخش تولید با توجه به شرایط کنونی لحاظ شود.

صالحی نیا تامین سرمایه در گردش با استفاده از منابع مختلف را یکی از مهم‌ترین خواست‌های تولید کنندگان برشمرد و گفت: دولت تلاش کرده که از منابع بانکی و سپرده‌های ریالی و ارزی خود نیاز بخش تولید را تامین کند و در این راستا برخی از منابع بانکی را مخصوص تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان اختصاص داده است.

وی افزایش سه برابر تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان را از دیگر اقدامات دولت در سال جاری عنوان کرد و افزود: مدیریت واردات یکی از برنامه‌های محوری وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت در سال جاری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد: با همکاری سازمان ملی استاندارد کنترل بر یک‌هزار و 500 قلم کالای وارداتی افزایش یافته و همچنین ارز مرجع برای کالاهای سرمایه‌های و مواد اولیه اختصاص می‌یابد و سایر کالاها باید از ارز غیر مرجع استفاده کنند.

وی به نقطه نظر افزایش تولید ملی در مقایسه با مصرف ملی، گفت: کارگروهی در وزارتخانه با هدف دریافت نقطه نظرات تولیدکنندگان نسبت به مصوبات دولت تشکیل شده که نگاه بخش خصوصی نیز در مصوبات بعدی توجه شود.