به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش تاکنون نشان داده است که به بازیکنان ایرانی شاغل در اروپا نگاه ویژه ای دارد و حاضر نیست به سادگی از کنار تجربیات بین المللی آنها عبور کند. به همین خاطر او چند روز پیش درخواست کرد تا مسعود شجاعی بازیکن تیم اوساسونا تیم ملی را در اردوی ترکیه و همچنین بازی با ازبکستان در تاشکند همراهی کند. کی روش قصد داشت با این کار علاوه بر بالا نگه داشتن روحیه شجاعی، این نکته را یادآور شود که حساب ویژه ای روی او باز کرده است و به محض رسیدن به آمادگی او را به تیم ملی دعوت می کند.

شجاعی به تازگی از مصدومیت رهایی یافته است و تمرینات خود را به صورت جداگانه در تیم اوساسونا شروع کرده، اما نمی تواند تیم ملی را همراهی کند. محمودرضا فاضلی مدیربرنامه های شجاعی در این خصوص به مهر گفت: «این صحبت مطرح شده بود که شجاعی در کنار تیم ملی باشد. این بازیکن از چنین پیشنهادی استقبال کرد، اما آسیب دیدگی او به تازگی برطرف شده است. او فعلا می تواند در سطح راه رفتن به پاهایش فشار بیاورد و به همین خاطر از تصمیمش منصرف شده است.»

تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای حضور در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی آماده می کند، پس از برپایی اردوی آماده سازی در ترکیه، روز 14 خردادماه سالجاری در اولین دیدار خود در این مرحله به مصاف ازبکستان خواهد رفت.