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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

برای اولین بار/

همایش اعطای نشان به امدادگران هلال احمر در قم برگزار می‌شود

همایش اعطای نشان به امدادگران هلال احمر در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم گفت: همزمان با هفته هلال احمر، همایش اعطای نشان و درجه امدادگری برای اولین بار در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر یعقوبی قبل از ظهر شنبه در نشست خبری که در محل سازمان جمعیت هلال احمر قم برگزار شد با اشاره به زمان برگزاری این همایش افزود: این همایش روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در محل دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این همایش از تعداد ۳۰۰ امدادگر مرد و زن تجلیل می‌شود.

مسئول کمیته امداد و نجات سازمان جمعیت هلال احمر قم اضافه کرد: به افراد ذکر شده در این همایش درجه امدادگر یک تا سه، نجاتگر یک تا سه و درجه ایثار اعطا می‌شود.

یعقوبی با اعلام اینکه مرحله کشوری این همایش در تهران برگزار می‌شود، اظهار کرد: این همایش در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان شاخص هر استان در تهران برگزار می‌شود.

وی گفت: از استان قم نیز شش نفر به صورت نمادین در این همایش شرکت کردند و تجلیل می‌شوند.
 

کد مطلب 1594013

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