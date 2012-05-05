به گزارش خبرنگار مهر، اکبر یعقوبی قبل از ظهر شنبه در نشست خبری که در محل سازمان جمعیت هلال احمر قم برگزار شد با اشاره به زمان برگزاری این همایش افزود: این همایش روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در محل دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: در این همایش از تعداد ۳۰۰ امدادگر مرد و زن تجلیل می‌شود.



مسئول کمیته امداد و نجات سازمان جمعیت هلال احمر قم اضافه کرد: به افراد ذکر شده در این همایش درجه امدادگر یک تا سه، نجاتگر یک تا سه و درجه ایثار اعطا می‌شود.



یعقوبی با اعلام اینکه مرحله کشوری این همایش در تهران برگزار می‌شود، اظهار کرد: این همایش در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان شاخص هر استان در تهران برگزار می‌شود.



وی گفت: از استان قم نیز شش نفر به صورت نمادین در این همایش شرکت کردند و تجلیل می‌شوند.

