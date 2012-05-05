دستگاه های کرج در بیان عملکرد خود گزارشهای غلط ارائه ندهند

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم و ضرورت ارائه گزارشهای صحیح و مطابق با واقعیت افزود: لازم است همه دستگاه ها در راستای ارتقای عملکرد خود بکوشند و در زمان نیاز به دادن گزارش کار، اطلاعات صحیح ارائه دهند.

این مسئول ادامه داد: مردم کرج باید با اطلاعات صحیح در خصوص عملکرد دستگاه ها آشنا شوند که این امر اهمیت فراوانی دارد و باید همه دستگاه ها به ویژه مدیریت شهری در کرج به این امر توجه کافی داشته باشند.

دادن اطلاعات و گزارشهای غلط، افتخار واقعی نمی آورد

نماینده فعلی کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: دادن اطلاعات و گزارشهای غلط، افتخار واقعی نمی آورد و دستگاه های کرج باید به این امر توجه کافی داشته باشند و اهمیت آن را همواره در فعالیتها و اقدامات خود در نظر بگیرند.

آجرلو افزود: لازم است دستگاه های کرج در راستای ارتقای فعالیتها در خصوص حل مشکلات خود گامهای اساسی بردارند و تلاش کنند که عملکرد آنها ارتقا داشته باشد تا بتوانند در زمان نیاز به ارائه گزارشهای عملکرد، گزارشهای واقعی مطلوب ارائه دهند.

نماینده فعلی کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ضرورت ارائه آمار و اطلاعات درست و گزارشهای منطبق با واقعیت ادامه داد: مردم کرج حق دارند که گزارشهای عملکردی صحیح به آنها ارائه شود و بتوانند با وضعیت اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته آشنا شوند.