هزینه سوء رفتار با طبیعت جبران ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر محمدی فاضل روز شنبه در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی تنوع زیستی در منطقه زاگرس - ایران در سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ایجاد همگرایی بین برنامه های توسعه ای و ملاحظات زیست محیطی در کشور الزامی است و این کار از طریق یک ساز و کار چند مرحله ای قابل تحقق است.

به گفته وی، برای این کار باید مفاهیم توسعه را بر مبنای محدودیت های بوم شناختی کشور و تنگناهای محیط زیستی از یک سو و تعهدات و الزامات پذیرفته شده بین المللی از سوی دیگر بازتعریف کرد.

فاضل افزود: همچنین لازم است که مجموعه ای از مطالعات و برنامه های اجرایی پایلوت را به منظور بومی سازی تجربیات موفق جهانی در این رابطه عملیاتی کرد تا از این طریق نقاط ضعف و قوت تغییرات مورد انتظار از رویکردهای سنتی به نوین شناسایی شود.

وی تاکید کرد: همچنین بایستی گام های موثری را برای ترویج فرهنگ و نهادینه سازی مفاهیم جدیدی توسعه سازگار با محیط زیست در کشور طراحی و به اجرا درآورد.

فاضل اظهار داشت: نباید فراموش کرد که هرگونه سوء رفتار با طبیعت که به بهانه کاهش هزینه های مالی و اقتصادی انجام شده، رفته رفته به شکل گیری هزینه های جدی تری در عرصه های مختلف تبدیل و چشم اندازهای طراحی شده را حتی برای توسعه تیره تر کرده است.

وی افزود: تخریب زیستگاهها، حذف گونه های گیاهی حساس و با اهمیت، برداشت بی رویه از منابع پایه و سایر بی توجهی های مرسوم در تعامل با طبیعت تهدیدهایی هستند که باید برای آنها چاره اندیشی کرد.

وی تاکید کرد: کافی است به مشکلات پیش آمده در اثر این بی توجهی ها دقت کنیم و ببینیم اگر طور دیگر رفتار کرده بودیم اکنون تا چه اندازه مشکلات کمتری داشتیم.

وی تصریح کرد: ما نمی گوییم که توسعه و ضرورت های آن از نگاه ما مطرح نیست و باید به بهانه محیط زیست از آن صرفنظر کرد، جامعه جوان نیاز به ایجاد فرصتهای شغلی جدید، تامین امکانات زیربنایی در امر آموزش، بهداشت، زیرساختهایی مانند سد، راه، فرودگاه و دیگر زیرساختها دارد ولی تجربه جهانی نشان می دهد که با تدبیر امور و اعمال مدیریتهای کارآمدتر می توان توسعه و محیط زیست را هم میسرتر ساخت.

وی ادامه داد: امروز گذار از رویکردهای سنتی،حفظ محیط زیست به سوی رویکردهای نوین، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است، اصرار و پافشاری بر اصول مدیریت سنتی در امر حفاظت از محیط زیست بسیار پرهزینه و گرانقیمت است و به همین دلیل نیاز به یک بازبینی و بازنگری اساسی در نگاه بر رویکردهای ما به امر حفاظت در کشور احساس می شود.

فاضل گفت: بسترسازی برای جلب مشارکت اقشار مختلف مردم، به کارگیری تجهیزات و فناوریهای نوین در امر مدیریت و حفاظت مناطق برای سازمان و موفقیت عملکرد آن، استفاده از رویکردها و ابزارهای جدید حفاظت و همسو کردن فرایندهای توسعه ای کشور با ملاحظات زیست محیطی در قالب یک برنامه ریزی راهبردی و مدون و زمان بندی شده ضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی تنوع زیستی در منطقه زاگرس - ایران گفت: به نظر می رسد که پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس با چنین خاستگاهی تعریف شده است چرا که زاگرس از جهات تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از اهمیت و ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است.

وی گفت: نقش طبیعت زاگرس در تامین غذای بخش قابل توجهی از جمعیت ایران، تولید یکی از استراتژیک ترین کالاهای مورد نیاز بشر یعنی آب، ایجاد اشتغال برای سهم قابل توجهی از جمعیت کشور، برخورداری از تعداد زیادی گونه های منحصر به فرد، تامین گیاهان دارویی مورد نیاز در طی هزاران سال از خصوصیات بارز منطقه زاگرس است که باید با برنامه ریزی های کارآمد از این منابع ارزشمند حفاظت کنیم.