به گزارش خبرنگار مهر، نشست تحلیل و بررسی شعر در حوزه (دفتر تبلیغات اسلامی) صبح امروز شنبه 16 اردیبهشت با حضور حجت‌الاسلام سیدبشیر حسینی، حسن بیاتانی، حجت‌الاسلام عابدینی و ابراهیم اکبری دیرگاه در محل سالن سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.

در ابتدای این برنامه حجت‌الاسلام سید بشیر حسینی با بیان اینکه شاید شاعری از ابتدای خلقت و از زمان حضرت آدم امری مرسوم بوده است، گفت: در میان شعرایی که در حوزه تربیت شده‌اند، بسیاری از آن چهره‌ها بعدها به شهرت در کشور هم دست یافته‌اند؛ از جمله آنها مرحوم نیر و مرحوم سیدرضا حسینی است.

حسینی در ادامه از کتاب در دست تالیف خود درباره شاعران آذری زبان حوزه خبر داد و گفت: من تاکنون توانسته ‌م تذکره مربوط به 200 تن از شاعران آذری زبان حوزه را گردآوری و تهیه کنم. واقعیت این است که در حال حاضر در حوزه‌های علمیه، شعرای خوب زیادی هستند که چه به زبان ترکی و چه به زبان فارسی شعر می‌سرایند.

در این برنامه همچنین حسن بیاتانی مسئول آموزش انجمن شعر طلاب در سخنانی تاکید کرد: شعر حوزه بیشتر در محتوا و مضمون دارای تشخص است؛ دردهای طلاب شاعر درد شخصی نیست، بلکه درد اجتماعی است.

این شاعر با بیان اینکه استعدادهای زیادی میان طلاب شاعر وجود دارد به طرح در دست اجرای «شعر حجره» اشاره کرد و گفت: ما این طرح را در شهر قم کلید زدیم و در دو سال گذشته مجموعا 25 شب شعر برگزار شده است.

به گفته بیاتانی از طریق طرح شعر حجره بیش از 100 تن از طلاب شاعر شناسایی شدند که در صورت تامین امکانات مورد نیاز و اجرای برنامه‌های آموزشی و محتوایی به زودی شاهد پرورش و معرفی شاعران مطرح در این عرصه خواهیم بود.

در این برنامه همچنین حجت‌الاسلام عابدینی از شعرای حوزه ضمن قرائت شعری از خود تاکید کرد: حوزه می‌تواند رسالت ناب شاعرانه را به بدنه شعر ما تزریق کند.

وی افزود: شعر بدون دغدغه اصیل همانند قطاری بدون ریل است که خودش و سرنشینانش را به سر منزل خاصی نمی‌رساند.

در این نشست، همچنین ابراهیم اکبری دیدگاه جریان غالب شعر را شعرهای کلاسیک خواند و گفت: البته در کنار غزل سرایان و مثنوی سرایان مطرح، شاهد تلاش‌هایی از جانب شاعران سپیدسرا هستیم. از جمله این افراد می‌توان به صادق رحمانی اشاره کرد که با وجود شعرهای کلاسیکش او را با شعرهای سپیدش می‌شناسند.

اکبری دیدگاه افزود: در بین جوانان هم عده‌ای آمدند و خیلی شعرهای خوب و درخشانی سرودند که از میان آنها می‌توان به یوسف شیخی، قاسم منتظری و محمد حسین محمدی اشاره کرد.

این شاعر همچنین با اشاره به فعالیت مدرسه هنر و برگزاری جلسات کانون‌های ادبی در این مدرسه افزود: در مقطعی برنامه‌های خوبی در زمینه پرورش شاعران سپیدسرا برگزار شد، اما پس از مدتی رویکرد مدرسه هنر به فلسفه تغییر یافت.