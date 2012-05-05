لزوم حمایت از صنایع ارزآور به جای هدر دادن منابع ملی

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو کسائیان پیش از ظهر شنبه در جمع اعضای هیئت نمایندگان و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: برای اجرایی شدن سال تولید ملی باید تولید کشور بیش از مصرف باشد تا تفکر تولید در جامعه فرهنگ‌سازی شود.

وی توجه به صنایع دارای مزیت از سوی دولت را مهم دانست و گفت: به جای حمایت از صنایعی که هیچ مزیتی ندارد و تنها سبب هدر دادن منابع بانکی می‌شود از صنایعی حمایت شود که در ایران دارای مزیت است.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با انتقاد از اختصاص یارانه و تسهیلات بانکی بسیار برای صنایع خودروسازی کشور، تصریح کرد: مردم ایران به چه دلیلی باید بنزین لیتری 700 تومان را در خودرویی که با قیمتی بسیار گران‌تر از رقبای خارجی است هزینه کنند زیرا ایران در بخش‌های بسیاری دارای مزیتی است که ارزآوری آن قابل مقایسه با خودروسازی نیست.

بودجه صنعتی اصفهان یک چهارم خوزستان است

همچنین در ادامه این جلسه علیرضا همدانیان معاون برنامه‌ریزی استانداری اصفهان، بیان داشت: سهم استان اصفهان از بودجه‌های سالانه در حال کاهش است به طوریکه بودجه صنعتی استان نسبت به استان خوزستان یک چهارم است و این موضوع قابل بررسی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی در پایان خواستار توجه ویژه مسئولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی استان شد.