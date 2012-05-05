آلودگیهای موجود در جامعه نشات گرفته از بیکاری جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی با اشاره به ایجاد 50 هزار شغل در سال 91 بیان داشت: با تلاش و پیگیریهایی که در زمینه اشتغال انجام شده حداقل 50 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود.

وی سهم شهرستانهای استان رادر زمینه اشتغال مهم عنوان کرد و اظهار داشت: داشتن نیروی متخصص و کار آمد در عرصه کار و همچنین نیروهای بومی در استان می تواند گامهای اساسی را در پیشرفت استان داشته باشد.

عزیزی به روند معرفی افراد جویای کار در استان اشاره کرد و ابراز داشت: 30 درصد افرادی که برای ثبت نام به اداره کار مراجعه کرده اند از طریق این اداره به دستگاههای اجرایی معرفی می شوند وبنا به تخصص لازم در آن دستگاه اداری از نیروی انسانی استفاده می شود

استاندار هرمزگان همچنین با بیان اینکه نامه های مردم در زمینه اشتغال در دور چهارم سفر استانی بررسی شده، افزود: تمام این نامه ها بررسی شده و بنا به تخصص افراد از آنان استفاده می شود.

استاندار هرمزگان گفت: سلامت روحی جامعه در گرو اشتغال است و تلاش در راستای استفاده از تمام ظرفیتها در این بخش الزامی است.

وی اضافه کرد: ظرفیتها و فرصتهای بی نظیری که در استان هرمزگان وجود دارد باعث موقعیت بسیار مناسبی برای اشتغال به وجود آورده است که بایداز این ظرفیتها استفاده بهینه شود.

وی به مصوبات دولت درباره سند توسعه اشتغال در استان اشاره کرد و ابراز داشت: تجربه و دلسوزی دو مولفه بسیار مهم در توسعه اشتغال است که با پتانسیلهای عالی که در استان است این ظرفیتها دو چندان می شود.

عزیزی اولین انتظار خود از مدیران را درک مشترک از وظائف اعلام کرد و اظهارداشت: رسیدن به درک و فهم مشترک در زمینه اشتغال و جدی گرفتن این مقوله می تواند موجبات حل شدن تمام مشکلات در استان را فراهم کند.

وی خواستار نگاه جدی، جامع، کامل و همه جانبه به مقوله اشتغال شدو افزود: آلودگیهای که در جامعه موجبات آن فراهم می شود نشات گرفته از بیکاری جوانان است که با توجه ویژه به امر اشتغال می توان از آن جلوگیری کرد.