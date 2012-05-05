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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

قدردانی استاندار گلستان از حضور مردم/ مردم با شکوه به میدان آمدند

قدردانی استاندار گلستان از حضور مردم/ مردم با شکوه به میدان آمدند

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان از حضور پرشور مردم در مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تشکر استاندار آمده است:‌ مردم بزرگوار و همیشه در صحنه شهرستانهای گرگان و آق قلا بار دیگر با صلابت و شکوه به میدان انتخاب آمدند تا حماسه پرشور خود را تکمیل کنند.

رحمت و برکت خداوند برشما که با موقعیت شناسی و بصیرت کامل در صحنه حضور پیدا کردید و وظیفه خود را به زیبایی ادا نمودید .
 
بی شک منتخبین شما هم در سراسر استان قدردان این وظیفه مندی آگانه و مسئولانه خواهند بود و ان شاء الله الرحمن تمامی مساعی خویش را به کار خواهند برد تا در جایگاه نماینده شما در مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین ارزشمند در دهه پیشرفت و عدالت به پیشرفت و توسعه ایران اسلامی و استان سرعت و شتاب بیشتری ببخشند.
کد مطلب 1594021

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