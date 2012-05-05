نشر هرمس مجموعه 16 جلدی مجلات ادبی را به نمایشگاه آورد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات هرمس، مجموعه کامل نشریات ادبی قدیمی ایران را در قالب 16 عنوان کتاب مستقل در نمایشگاه کتاب ارائه کرده است.

در هریک از این مجلدات آرشیوی از مشهورترین نشریات ادبی ایران در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ارائه شده است که از میان آنها می‌توان به نشریه سخن، یغما، آینده، راهنمای کتاب، یادگار، بررسی‌های تاریخی، ارمغان، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و .. اشاره کرد.

این ناشر همچنین از مجموعه کتاب‌های ادبیات مهاجرت نیز سه اثر با ترجمه غلامرضا امامی ارائه داده که با استقبال قابل توجهی نیز همراه شده است.

چاپ سوم از کتاب «بامزه در فارسی» و «لبخند بی‌لهجه» نوشته فیروزه جزایری دوما از جمله این آثار است که برای توزیع در نمایشگاه کتاب از سوی این ناشر ارائه شده است.

همچنین کتاب «مرد کوچولو» نوشته عباس کازرونی با ترجمه همین مترجم از جمله پرفروش‌ترین آثار پرفروش این روزهای نشر هرمس در نمایشگاه کتاب به شمار می‌رود.

یادآور می‌شود، غلامرضا امامی چاپ هفتم از ترجمه خود از کتاب مصاحبه‌های اوریانا فالاچی را نیز از سوی نشر افق در نمایشگاه کتاب ارائه کرده است.