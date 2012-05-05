به گزارش خبرنگار مهر، شمارش آرای دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر به پایان رسید و 30 نامزد این حوزه انتخابیه برای چهار سال نمایندگی از سوی مردم انتخاب شدند.

در شرایطی که نتایج نهایی تعداد آرا انتخابات تهران در وزارت کشور برای اعلام رسمی در دست بررسی است بررسی آرایش سیاسی تهرانی ها در بهارستان نشان می دهد که جبهه متحد اصولگرایان با احتساب کاندیداهای مشترک 64 درصد کرسی ها را به خود اختصاص داده است.

اسامی نامزدهای راه یافته به مجلس در دور دوم انتخابات به شرح است:



ردیف نام منتخب گرایش سیاسی 1 غلامعلی حداد عادل جبهه متحد اصولگرایان 2 علیرضا مرندی جبهه متحد اصولگرایان 3 محمد حسن ابوترابی فر جبهه متحداصولگرایان 4 مرتضی آقاتهرانی جبهه پایداری 5 مسعود میرکاظمی جبهه متحد/ پایداری 6 بیژن نوباوه جبهه پایداری 7 اسماعیل کوثری جبهه متحد اصولگرایان 8 علی مطهری صدای ملت 9 سید محمود نبویان جبهه پایداری 10 احمد توکلی جبهه متحداصولگرایان 11 محمد رضا باهنر جبهه متحداصولگرایان 12 سید مهدی هاشمی جبهه پایداری 13 علی اصغر زارعی جبهه پایداری 14 فاطمه رهبر جبهه متحداصولگرایان 15 علیرضا زاکانی جبهه متحداصولگرایان 16 زهره طبیب زاده جبهه متحد/ پایداری 17 روح الله حسنیان جبهه پایداری 18 حسین مظفر جبهه متحداصولگرایان 19 فاطمه آلیا جبهه پایداری 20 مهدی کوچک زاده جبهه پایداری 21 غلامرضا مصباحی مقدم جبهه متحداصولگرایان 22 لاله افتخاری جبهه متحداصولگرایان 23 محمد سلیمانی جبهه پایداری 24 مجتبی رحماندست جبهه متحداصولگرایان 25 حمید رضا رسایی جبهه پایداری 26 مهرداد بذرپاش جبهه متحداصولگرایان 27 حسین طلا جبهه پاید اری 28 الیاس نادران جبهه متحداصولگرایان 29 علیرضا محجوب صدای ملت/ خانه کارگر 30 حسین نجابت جبهه متحداصولگرایان



