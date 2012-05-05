  1. هنر
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۰۸

پیشنهاد وزیر ارشاد/

نامگذاری روز وفات حضرت ام‌البنین به تکریم مادران شهدا

نامگذاری روز وفات حضرت ام‌البنین به تکریم مادران شهدا

وزیر ارشاد به بنیاد شهید پیشنهاد داد روز وفات حضرت ام‌البنین به عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا در تقویم ثبت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نخستین کنگره سراسری شعر ام‌البنین با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید احسان قاضی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کنگره به همراه برخی از شاعران شناخته شده و جوان ظهر امروز در تالار 13 آبان برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم به ارائه یک پیشنهاد خطاب به نمایندگان حاضر از بنیاد شهید پرداخت و اظهار کرد: یک پیشنهاد دارم که می‌توان آن را در شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه کرد و آن تکریم مادران شهدا است. همانطوری که حضرت ام البنین مادر شهیدان است. بنابراین می‌توان روز وفات آن حضرت را روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری کرد و این نام در تقویم کشور ثبت شود.

وی افزود: با موافقت بنیاد شهید می‌توانیم ای موضوع را در شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کنیم.

کد مطلب 1594027

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