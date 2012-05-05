به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نخستین کنگره سراسری شعر ام‌البنین با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید احسان قاضی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کنگره به همراه برخی از شاعران شناخته شده و جوان ظهر امروز در تالار 13 آبان برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم به ارائه یک پیشنهاد خطاب به نمایندگان حاضر از بنیاد شهید پرداخت و اظهار کرد: یک پیشنهاد دارم که می‌توان آن را در شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه کرد و آن تکریم مادران شهدا است. همانطوری که حضرت ام البنین مادر شهیدان است. بنابراین می‌توان روز وفات آن حضرت را روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری کرد و این نام در تقویم کشور ثبت شود.

وی افزود: با موافقت بنیاد شهید می‌توانیم ای موضوع را در شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کنیم.