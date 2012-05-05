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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

رئوفی نژاد:

راه اندازی پارک فن آموز در راستای تحقق شعار سال است

راه اندازی پارک فن آموز در راستای تحقق شعار سال است

زنجان -خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: راه اندازی پارک فن آموز در راستای تحقق شعار سال است و کلیه تجهیزات این مرکز تولید داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در مراسم افتتاح و کلنگ زنی طرح های آموزش و پرورش، افتتاح پارک فن آموز را یک کار بسیار قابل توجه دانست و افزود: بهره برداری پارک فن آموز در ابعاد مختلف علمی و آموزشی بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: تجهیزات این مرکز در جهان بی نظیر است چون این تجهیزات از خلاقیت و فکر جوانان ایرانی ساخته شده است و هشتمین مرکز پارک فن آموز با رویکرد توجه به خلاقیت ایرانی و توسعه آن ایجاد شده است.

رئوفی نژاد، گفت: به برکت انقلاب مردم مطالب گر و مطالب کننده هستند و در تلاش برای رسیدن به کمالات علمی و خلاقیت در هر حوزه ای هستند و امروز این خلاقیتها به عینه خود را نشان می دهد.

استاندار زنجان، گفت: مقام معظم رهبری بر دست یابی به کمال علمی و استفاده از فرصت های علمی تاکید دارند و در این راستا توجه جدی به این موضوع را اولویت آموزش و پرورش می دانند.

رئوفی نژاد در ادامه افزود: دانش آموزان و دانشجویان از فرصت و امکانات استفاده کنند تا استان شاهد شکوفایی علمی باشد.
وی استفاده درست، مدیریت درست و همگانی از این مرکز را وظیفه همه دانست و گفت: تنها آموزش و پرورش متولی نیست بلکه عموم مردم و دانش آموزان باید در نگهداری این مرکز فعال باشند.

کد مطلب 1594029

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