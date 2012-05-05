توسعه فعالیتهای فرهنگی در بخشها/ ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی در فضاهای عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم خواستار توسعه فعالیت های فرهنگی و مذهبی در بخش ها و روستاهای قم شد.

حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در دیدار امام جمعه قنوات در سخنانی اظهار داشت: فعالیت های فرهنگی و مذهبی در بخش ها و روستاهای استان باید بیش از پیش توسعه و گسترش یابد.



وی با اشاره به اختصاص بودجه های عمرانی و فرهنگی مناسب برای رشد و توسعه و آبادانی روستاهای استان طی دو سال گذشته یادآور شد: در اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی، همواره ایجاد زیرساختهای فرهنگی به ویژه ساخت خانه عالم در روستاها و کمک به مساجد در اولویت قرار داشته است.



ضرورت بهسازی مصلی شهر قنوات



استاندار قم همچنین بر ضرورت بهسازی مصلی شهر قنوات برای رفاه حال نمازگزاران و مردم مومن و ولایی این بخش تاکید کرد و گفت: پروژه دو بانده کردن جاده قم ـ قنوات با اختصاص اعتبارات لازم با سرعت در حال انجام بوده و با بهره برداری ازاین پروژه که مهمترین مطالبات مردم است علاوه براحداث مسیری ایمن و مناسب زمینه رشد وعمران بیشتر قنوات فراهم خواهد شد.



بر پایه این گزارش، حجت الاسلام منتظری موحد، امام جمعه قنوات نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش ها و اقدامات استاندار و دستگاه های اجرایی برای رفع محرومیت از بخش ها و روستاهای استان قم، گزارشی ازفعالیتهای فرهنگی ارائه کرد.



دانشگاه پیام نور مرکز قم در پردیسان از سال آینده پذیرای دانشجویان است



استاندار قم از ارتقای چشمگیر دانشگاه های قم از لحاظ کمی و کیفی خبر داد و گفت: دانشگاه پیام نور مرکز قم در منطقه پردیسان از سال آینده تحصیلی پذیرای دانشجویان خواهد بود.



تحصیل 60 هزار دانشجو در 29 مرکز آموزش عالی در استان قم



حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در دیدار رئیس دانشگاه پیام نور قم در سخنانی اظهار داشت: سطح کمی و کیفی آموزش عالی در استان قم طی سالهای گذشته ارتقای چشمگیری یافته و هم اکنون حدود 60 هزار دانشجو در 29 مرکز آموزش عالی در استان قم مشغول به تحصیل هستند.



وی با اشاره به راه اندازی و توسعه دانشگاه پیام نور در شهر قم و در 5 بخش استان یادآور شد: مراکز پیام نور در بخش های استان نقش بسزایی در رشد و شکوفایی علم و دانش در میان اقشار محروم جامعه بر عهده داشته و امیدواریم این مراکز به خوبی اهداف آموزشی و تربیتی خود را دنبال کنند.



استاندار قم همچنین تصریح کرد: با تلاشها و پیگیری مسئولان امر، دانشگاه پیام نور مرکز قم در منطقه پردیسان با بیش از 17 هزار مترمربع و با برخورداری از آزمایشگاه ها و کارگاه های فنی مجهز آماده سازی شده و از سال آینده تحصیلی پذیرای دانشجویان خواهد بود.



افزایش سرانه فضاهای آموزشی دانشگاه پیام نور قم



رئیس دانشگاه پیام نور قم نیز در این دیدار در خصوص سرانه فضاهای آموزشی در این دانشگاه اظهار داشت: سرانه فضاهای آموزشی دانشگاه پیام نور قم از 75 سانتی متر در سال 88 به یک متر و 87 سانتی متر در سال 90 افزایش پیدا کرده است.



حجت الاسلام کرمی در ادامه بیان داشت: در آینده ای نزدیک نیز پژوهشگاه دانشگاه پیام نور در دو رشته علوم انسانی و نانو تکنولوژی راه اندازی خواهد شد.



تبلیغ انواع کالاهای خارجی در فضاهای عمومی ممنوع شد



استاندار قم بر لزوم ترویج مصرف کالاهای داخلی و ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی تاکید کرد.



حجت الاسلام موسی پور در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم در سخنانی اظهار داشت: حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی به منظور مقابله با تهاجمات و تحریم های اقتصادی دشمنان، نیازمند تغییر بینش و فرهنگ در جامعه بوده و برای تحقق این شعار به ظاهر اقتصادی، فرهنگ سازی نقش اساسی ایفا می کند.



وی با بیان اینکه نهادهای فرهنگی و دستگاه های اجرایی باید راهکارها و برنامه های خود را برای تعمیق این فرهنگ در جامعه ارائه دهند، تصریح کرد: در همین راستا تبلیغ هر نوع کالای خارجی در فضاهای عمومی و تابلوهای تبلیغاتی ممنوع است.



دستگاه های اجرایی قم اجازه خرید کالاهای خارجی را ندارند



استاندار قم همچنین تاکید کرد: دستگاه های اجرایی استان به هیچ عنوان اجازه خرید کالاهای خارجی را نداشته و در راستای رونق و شکوفایی تولید و اشتغال در استان، خرید کالاها و تولیدات داخل استان اولویت خواهد داشت و مسئولان امر باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.



وی با اشاره به راه اندازی نخستین مرکز رشد علوم انسانی کشور در استان قم، خواستار برقراری ارتباط و هماهنگی نهادهای فرهنگی با این مجموعه شد و گفت: این مرکز به دنبال بومی سازی علوم انسانی بر اساس آموزه های دینی و کاربردی ساختن آن در عرصه های مختلف بوده و کار بسیار ارزشمندی بشمار می رود.



موسی پور همچنین حضور خیل عظیم زائران و مسافران در ایام نوروز در این خطه مقدس را مورد توجه قرار داد و گفت: شرایط قم به لحاظ قرار گرفتن در چهارراه مواصلاتی کشور و حضور زائران در تمامی ایام سال بسیار ویژه بوده و همواره میزان حضور زائران و مسافران در استان فراتر از امکانات و زیرساختهای زیارتی و خدماتی استان است.



وی با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی در ستاد تسهیلات نوروزی مورد توجه و اولویت قرار گرفته بود و حجم عظیمی از فعالیت‌های فرهنگی در این ایام به انجام رسید، اظهار داشت: زیرساختهای زیارتی در حال احداث از قبیل میدان بزرگ امام خمینی(ره) در قسمت شمالی حرم مطهر - توسعه ضلع شرقی حرم و بلوار پیامبراعظم می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای زائران و مجاوران باشد و در تسهیل خدمات رسانی موثر است.



ضرورت ایجاد جذابیت در عرصه‌های گردشگری برای افزایش اقامت مسافران



استاندار قم در ادامه گفت: یکی از مسائل مهم در ایجاد زیرساختها و امکانات رفاهی و خدماتی برای زائران و مسافران، ضرورت ایجاد جذابیت در عرصه‌های مختلف گردشگری برای افزایش اقامت مسافران در استان بوده و در این خصوص زمینه حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی باید فراهم شود.



وی با اشاره به حضور کم نظیر زائران در شهر مقدس قم در ایام فاطمیه، این امر را مایه خرسندی و نشانه عظمت این ایام در نزد مردم مومن کشورمان عنوان کرد و افزود: مسئولان نهادها و دستگاه‌های اجرایی در استان قم وظایف مضاعفی بر عهده داشته و ایام تعطیل برای آنها معنا ندارد.



اقدامات فرهنگی در اولویت برنامه های دستگاه های اجتماعی و فرهنگی قم باشد



موسی پور یادآورشد: دستگاه های اجتماعی و فرهنگی باید همواره برای خدمت رسانی به زائران و مجاوران حرم مطهر دخت موسی بن جعفر(س) آمادگی کامل داشته باشند و اجرای برنامه ها و اقدامات فرهنگی را نیز در اولویت کارهای خود قرار دهند.



وی در پایان با اشاره به سفر اخیر به کشور مالزی از استقبال بسیار خوب مسئولان و علمای دینی این کشور از گسترش روابط فرهنگی با استان قم خبر داد و گفت: به زودی هفته فرهنگی استان قم با محوریت ارائه محصولات فرهنگی و مذهبی در این کشور برگزار خواهد شد.