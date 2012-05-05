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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

برزگری در گفتگو با مهر:

عضویت در موسسه اندازه شناسی سازمان همکاری اسلامی به استانداردسازی کمک می کند

عضویت در موسسه اندازه شناسی سازمان همکاری اسلامی به استانداردسازی کمک می کند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: عضویت ایران در موسسه استاندارد و اندازه شناسی سازمان همکاری اسلامی به ارتقای استانداردسازی در این سازمان کمک می کند و این امر بسیار مهم است.

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عضویت در موسسه استاندارد و اندازه شناسی سازمان همکاری اسلامی افزود: ایران به عضویت این موسسه درآمده که این امر نتایج مطلوبی به همراه دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: ایران تاکنون به عنوان ناظر در فعالیتهای این موسسه شرکت می کرد و پس از آن به عضویت دائم SMIIC درآمده است.

این مسئول گفت: SMIIC در واقع از سال 2001 میلادی فعال شد البته حضور ایران تا سالهای اخیر در این موسسه کم رنگ بود و این حضور تقویت شده که این امر بسیار مطلوب است.

برزگری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص فعالیتهای ایران در این موسسه افزود: از میان این فعالیتها می توان به نقش آفرینی در تدوین پیش نویس استاندارد حلال کشورهای اسلامی اشاره کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در این زمینه، ایران با ارائه بیش از 100پیشنهاد، به حل اختلاف بین کشورهای اسلامی کمک کرده که این امر بسیار مطلوب و اثربخش بوده است.

کد مطلب 1594033

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