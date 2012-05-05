عضویت در موسسه اندازه شناسی سازمان همکاری اسلامی به استانداردسازی کمک می کند

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عضویت در موسسه استاندارد و اندازه شناسی سازمان همکاری اسلامی افزود: ایران به عضویت این موسسه درآمده که این امر نتایج مطلوبی به همراه دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: ایران تاکنون به عنوان ناظر در فعالیتهای این موسسه شرکت می کرد و پس از آن به عضویت دائم SMIIC درآمده است.

این مسئول گفت: SMIIC در واقع از سال 2001 میلادی فعال شد البته حضور ایران تا سالهای اخیر در این موسسه کم رنگ بود و این حضور تقویت شده که این امر بسیار مطلوب است.

برزگری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص فعالیتهای ایران در این موسسه افزود: از میان این فعالیتها می توان به نقش آفرینی در تدوین پیش نویس استاندارد حلال کشورهای اسلامی اشاره کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در این زمینه، ایران با ارائه بیش از 100پیشنهاد، به حل اختلاف بین کشورهای اسلامی کمک کرده که این امر بسیار مطلوب و اثربخش بوده است.