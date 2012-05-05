محمود‌رضا فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار اخبار ضد و نقیض از پیشنهادات جواد نکونام تصریح کرد: نکونام از آن بازیکنانی است که هر سال با پیشنهادات زیادی برای بازی در باشگاه های مختلف مواجه می شود. او امسال از چند باشگاه عربی، ترکیه ای و حتی از اروپا هم پیشنهاد دارد، اما فعلا تصمیمی نگرفته است. او تا مرداد با اوساسونا قرارداد دارد و هنوز به بازی در این باشگاه فکر می کند.

وی در خصوص اینکه "باشگاه های الغرافه و الریان قطر هم به نکونام پیشنهاد داده اند"، تاکید کرد: بله، ولی من سخنگوی این باشگاه‌ها نیستم و نمی توانم در این باره صحبت کنم. من برای باشگاه‌ها احترام قائلم و عادت ندارم تا زمانی که چیزی رسمی نشده باشد حرفی بزنم. ضمن اینکه باید بگویم بر خلاف صحبت‌هایی که این روزها مطرح شده، نکونام قطعا برای فصل آینده به لیگ برتر ایران بر نمی‌گردد.

فاضلی که مدیر برنامه های اشکان دژآگه و مسعود شجاعی هم هست، در خصوص وضعیت شجاعی تاکید کرد: خوشبختانه مصدومیت شجاعی کاملا برطرف شده است و در سلامت کامل به سر می‌برد. او کم کم دویدن را شروع کرده است، ولی هنوز نمی‌تواند در تمرینات گروهی تیم شرکت کند. مسعود یکسال دیگر با اوساسونا قرارداد دارد و می‌تواند فصل بعد برای تیمش بازی کند.

وی همچنین با اشاره به مصدومیت اشکان دژآگه گفت: ماهیچه ران اشکان پاره شده است، اما هنوز مشخص نیست دقیقا تا چه زمانی این مصدومیت طول میکشد. به نظرم طول درمان او بین شش تا هشت هفته باشد.

فاضلی در پایان درباره تمایل دژآگه برای ماندن در ولفسبورگ تصریح کرد: این بازیکن یکسال دیگر با ولفسبورگ قرارداد دارد و هنوز صحبتی برای تمدید قراداد او به میان نیامده است.