قیمت شیر کاهش یافت/ کاهش قیمت نهاده های دامی

علیرضا موسوی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اهتمام دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به کاهش قیمت نهاده های دامی به قیمت دولتی، قیمت شیر خام از امروز بر مبنای 630 تومان محاسبه می شود.

وی افزود: یعنی واحدهای فرآوری باید شیر خام را کیلویی 630 از دامداران تهیه کنند و قیمت را بر مبنای اسفندماه سال 90 به مردم عرضه دارند.

این مسئول عنوان کرد: در صورتیکه این امر از سوی کارخانجات، شرکتها و دامداران صورت نگیرد، با آنها برخورد و به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: دامداران بهانه این را داشتند که نهاده های دامی را گران می خرند اما با تدبیری که وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ کرد، قرار شد که نهاده های دامی به قیمت دولتی در اختیار آنها گذاشته شود تا قیمت نهایی کالایشان کمتر محاسبه و با قیمت 630 تومان به کارخانجات تحویل بدهند.

عرضه محصولات لبنی بر مبنای قیمت سال 90

این مسئول بیان داشت: در حال حاضر خیلی از شرکتهای لبنیاتی از امروز در خط تولید، قیمت را تغییر داده و بر مبنای سال 90 عرضه می کنند.

وی افزود: کاهش قیمت شیرهای استریل که تاریخ ماندگاری دارند نیز در هفته های آینده مشهود خواهد بود اما کالاهایی که به روز هستند از رو شنبه با کاهش قیمت مواجه می شوند و بازرسان هم گزارش دادند که قیمتها کاهش پیدا کرده و در حال عرضه است.

موسوی مجد با تأکید بر اینکه کالاهایی که تاریخ مصرفشان دو سه روزه است از امروز در بازار بوده و کاهش قیمت داشته اند، بیان کرد: کالاهایی که تاریخ مصرف طولانی تری دارند ممکن است دو سه روزی طول بکشد تا به قیمت متعادل برسند.

وی ادامه داد: اعتراض تولید کننده هم قبلا مبنی بر این بود که شیر را گران می خرند، ولی حال با تدبیر وزارت خانه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، این مشکل برطرف شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه 70 درصد مواد اولیه محصولات لبنی شیر است، عنوان کرد: اگر کارخانه ای شیر را با قیمت بالاتر از دامداران تهیه کند، قانونی نیست و حتما برخورد صورت می گیرد.

وی با تأکید بر اینکه حتماً باید شیر بر مبنای 630 تومان عرضه شود، اضافه کرد: همچنین تحویل شیر با حضور بازرسان سازمان در محل شرکت فرآوری صورت جلسه می شود تا بهانه ای برای کارخانجات نباشد.

نظارت بازرسان بر نحوه عرضه شیر

این مسئول با اشاره به اینکه بازرسانی از سوی سازمان در شرکتهای تولیدی استان تهران مستقر خواهند شد، گفت: دامداران اعتراض داشتند که قیمت نهاده های دامی را بالا می خرند ولی در حال حاضر جو، یونجه و ... را ارزان در اختیارشان گذاشته ایم و به قیمت دولتی به آنها تحویل داده می شود.

وی افزود: بازرسان ما در حال رصد موضوع هستند که اگر کارخانه یا واحدی بخواهد تخلف کند برخورد قانونی صورت بگیرد.

موسوی مجد یادآور شد: خوشبختانه با این تدبیر، شیر خام بر مبنای سال 90 محاسبه می شود و دامداران می توانند از پشتیبانی امور دام، ذرت، سبوس، سویا، مکملهای شیر و ... را به قیمت دولتی تهیه کنند تا قیمت تمام شده شیر برای آنها کاهش یابد.

وی افزود: مردم هم حتماً در صورت مشاهده تخلف با تلفن 124 تماس بگیرند.