ورود غیرمجاز اتباع خارجی از چالشهای برنامه حذف مالاریا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشکاری ظهر شنبه در کمیته علمی حذف بیماری مالاریا که در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار شد، گفت: ورود غیر مجاز اتباع خارجی از چالشهای برنامه حذف مالاریا در هرمزگان است.

شکاری عنوان کرد: کمیته علمی حذف بیماری مالاریا نقش بسزایی در پیشبرد برنامه حذف مالاریا در هرمزگان داشته است.

شکاری افزود: با وجود کاهش چشمگیر انتقال موارد بومی در اجرای برنامه ملی حذف مالاریا در هرمزگان در کانونهای فعال، ورود غیر مجاز اتباع خارجی از مرزهای شرقی استان نگران کننده است.

وی حجم بالای تبادل جمعیتی از کشورهای افغانستان و پاکستان بر تداوم انتقال این بیماری تاثیرگذار دانست و اظهارداشت: ورود گروهی اتباع پاکستانی از مرزهای استان در انتقال بسیاری از بیماریهای نگران کننده است که باید استانهای جنوب شرقی کشور با مشارکت یکدیگر نسبت به پدیده ورود غیر مجاز اتباع خارجی چاره اندیشی کنند.

351 موارد مثبت مالاریا در سال 90 به ثبت رسید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در کمیته علمی حذف مالاریا از کاهش 13 درصدی موارد مالریا در سال گذشته خبر داد.

همچنین محمودحسین پور در ادامه این جلسه اظهارداشت: موارد مثبت مالاریا در سال 1390 به 351 مورد رسید که نسبت به سال گذشته که موارد مثبت 399 مورد بوده است بیش از 13 درصد کاهش داشته است.

حسین پور با اشاره به هدف نهایی برنامه ملی حذف مالاریا گفت: هدف نهایی در برنامه حذف بیماری مالاریا تا افق 1404 قطع انتقال محلی و به صفر رسانیدن موارد بومی بیماری است.

وی با اشاره به برنامه ملی حذف بیماری مالاریا تصریح کرد: ارتقای دسترسی به خدمات تشخیص و درمان مالاریا، ارتقای دسترسی به خدمات پیشگیری از طریق IVM تلفیقی ناقلین، تقویت نظام مراقبت مالاریا با تاکید به پاسخ به موقع مناسب از راهبردهای اصلی برنامه حذف بیماری مالاریا است.

وی با تاکید به مراقبتهای تشخیصی به هنگام یاد آور شد: متوسط زمان تشخیص تا شروع درمان بیماری مالاریا در بیش از 95 درصد کمتر و یا مساوی با 24 ساعت است و با بیماری یابی فعال باید متوسط زمان بروز علایم تا تشخیص نیز به همین میزان برسد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان عنوان کرد: تحقیقات کاربردی نقش بسزایی در پیشبرد اهداف حذف بیماری مالاریا در استان هرمزگان خواهد داشت.