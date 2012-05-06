نانهای برشته کم رطوبت مسمومیت زا هستند

ژاله پورالحسینی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: این مسمومیت توسط آکریلامید که ماده اسیدی سرطانزاست و هنگام سوختن، برشته شدن یا پختن مواد کربوهیدراتی در درجه حرارت بالا تولید می شود، به وجود می آْید.
وی اظهار داشت: آکریلامید در مقایسه با دیگر مواد سمی شناخته شده در غذاهای مختلف میتواند برای انسان تا صد برابر خطرناکتر باشد.
این کارشناس مواد غذایی افزود: براین اساس محصولاتی مانند نان، بیسکویت، کلوچه، برنج و سیبزمینی در صورت برشته شدن نباید استفاده شوند.
وی عنوان کرد: مقدار این ماده سمی در سیبزمینی سرخ شده و چیپس بیشتر است اما در کشور ما بیشترین نگرانی از حجم تولید و مصرف آکریلامید در نان است.
پورالحسینی بیان داشت: وجود آکریلامید در نان زمانی مشخص است که نان بر اثر حرارت زیاد و مستقیم به رنگ قهوهای یا سیاه در آید.
وی این مسئله را مشکل اصلی نانهای مصرفی در کشور عنوان کرد و گفت: بیشتر نانهایی که به صورت سنتی در تنور تهیه و در حرارت زیاد و مستقیم پخته میشوند، دارای آکریلامید هستند و باید در هنگام مصرف به دقت بررسی شوند.
این کارشناس تغذیه تصریح کرد: این ماده سمی به محض ورود به بدن تجزیه شده و مادهای تولید میکند که میتواند با جهش در ژنها موجب بروز سرطان، انواع عفونتها، آسیب به سیستم ایمنی و عصبی بدن شود.
وی با اشاره به عوارض دیگر این سم عنوان کرد: عوارض عصبی این سم شامل اختلال در هوشیاری، ضعف، تحریک پذیری و تغییرات رفتاری است که اختلالات باروری مانند تغییر در رفتارهای جنسی، ناباروری ، سقط جنین، تحریک و قرمزی پوست و چشمها را موجب می شود.
پورالحسینی تصریح کرد: هنگام خرید نانهایی که حاوی زیره، کنجد، تخمه و دیگر افزودنیها هستند، نانی را انتخاب کنید که برشته نشده و رنگ روشن دارد.
این کارشناس مواد غذایی همچنین اظهار داشت: برای ایجاد بافت مطلوب در ترکیب سوسیس، از مواد پرکنندهای مانند آرد و نشاسته استفاده میشود که این مواد هنگام سرخ شدن سوسیس در روغن منجر به پف کردن و قهوهای شدن آن و موجب افزایش میزان آکریلامید در این محصول می شود.
وی با بیان اینکه نانهای سوخاری روشن برای استفاده مناسب هستند، گفت: بهتر است برای پختن کیک و پیتزا در سینی فر از کاغذ مخصوص استفاده شود و در صورت برشته شدن حاشیه نان پیتزا از خوردن آن پرهیز کرد.
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