بهره مندی پنج هزار دانش آموز و دانشجو از خدمات فرهنگی کمیته امداد البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سالارکیا افزود: مسئولان فرهنگی کمیته امداد باید نسبت به تغییر نگرش اهمیت کار فرهنگی در سطح خانواده مددجویان اهتمام داشته باشند و لازم است باور و تعریف مشخصی از اقدامات فرهنگی داشته باشیم ضمن اینکه باید بررسی شود تا مشخص شود یک کارمند امور فرهنگی در حوزه کار امداد چه وظیفه ای دارد و برای نیل به چه هدفی تلاش می کند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: باید پیوستگی در کار فرهنگی وجود داشته باشد و اداره فرهنگی نیز باید این پیوستگی را در حوزه کاری خود به وجود بیاورد که در این راستا نیاز به برگزاری جلسات همفکری در حوزه فرهنگی است ضمن اینکه لازم است مسئولان فرهنگی امداد در راستای ارتقای خدمات فرهنگی، طرح نو وجدیدی برای اجرا ارائه دهند.

انعقاد تفاهمنامه همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی و دانشگاه شهرکرد



معاون پژوهشی پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: این پژوهشگاه و دانشگاه شهرکرد تفاهمنامه همکاری امضا کردند و این تفاهمنامه به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت انجام همکاری­های متقابل و با هدف کمک به انجام کارهای مشترک در جهت انجام پروژه­های دانشجویی دکترا و کارشناسی ارشد منعقد شد.

اصغر کاظم زاده ادامه داد: پایان­نامه­های دانشجویی چه در قالب طرحهای تحقیقاتی و یا خارج از طرح به طور مشترک به وسیله اعضای هیات علمی دو طرف انجام می­شود و اساتید راهنما و مشاور از هر دو طرف (دانشگاه و پژوهشگاه) انتخاب خواهد شد ضمن اینکه دانشجویان می­توانند براساس ضوابط از کلیه امکانات آموزشی-پژوهشی و آزمایشگاهی پژوهشگاه بهره­مند شوند.

اولین هسته پژوهشی در پژوهشگاه مواد و انرژی تشکیل شد



رئیس پژوهشکده سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی و سرپرست اولین هسته پژوهشی در پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: این هسته در این پژوهشگاه تشکیل شده و با رشد پرشتاب علم و فناوری و تحولات عظیم اجتماعی و اقتصادی در جهان، شرایطی ایجاد شده است که مطابق سند چشم‌انداز کشور بایستی تحقیقات و پژوهش‌ها در راستای ایجاد محیط کسب و کار جدید (تبدیل علم به ثروت) و رفع نیازهای کشور تعریف و اجرا شوند ضمن اینکه پژوهشگاه مواد و انرژی نیز به عنوان یکی از مراکز پژوهشی مطرح در کشور، از این قاعده مستثنی نیست.

محمد­رضا رحیمی­پور ادامه داد: اجرای پروژه‌های متعدد بدون در نظر گرفتن همسویی این پروژه‌ها با برنامه عملیاتی پژوهشگاه که تحت عنوان طرحهای پژوهشی داخلی توسط اساتید و دانشجویان در حال اجرا است، از مباحث مهم در این زمینه است ودر اولین قدم جهت ایجاد هماهنگی در تعریف و اجرای پروژه‌های علمی، پژوهشکده سرامیک مطابق برنامه عملیاتی خود که منطبق بر برنامه استراتژیک پژوهشگاه است، ایجاد اولین هسته علمی تخصصی به نام هسته پوشش‌های سرامیکی را در برنامه خود قرار داده است.

اهدای اعضای یکی از دانش آموزان استان البرز به بیماران نیازمند



در پی فوت دانش آموز سید سعید حسینی از فعالان مدرسه قرآن که بر اثر تصادف به کما رفته بود، خانواده این دانش آموز اعضای نوجوان خود را به هموطنان نیازمند اهدا کردند.

سید سعید حسینی سوم راهنمایی و درآموزشگاه آزادگان مشغول به تحصیل بود ضمن اینکه مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز طی پیامی از خانواده این دانش آموز سپاسگذاری کرد.

هنرجویان برگزیده البرز در یازدهمین دوره مسابقات علمی و عملی معرفی شدند

هنرجویان برگزیده استان البرز در یازدهمین دوره مسابقات علمی و عملی ( مرحله علمی کشوری) معرفی شدند و این هنرجویان شامل النازالسادات شفایی در رشته طراحی و دوخت از هنرستان 17 شهریور منطقه کرج1، معصومه کاظمی شاد در رشته نقشه کشی معماری از هنرستان 17 شهریور از کرج1، مهسا نعیمی خالد در رشته گرافیک از هنرستان 17شهریور از کرج1 بوده اند. حسن شربیانی در رشته صنایع چوب و کاغذ از هنرستان امام خمینی(س) از کرج4 و علی داره در رشته صنایع فلزی از هنرستان امام خمینی(س) از کرج 4 ، دیگر برگزیدگان بوده اند.

درخشش دانش آموزان استان البرز در مسابقات علمی - کاربردی مرحله تئوری کشوری



دانش آموزان استان البرز در مسابقات علمی - کاربردی مرحله تئوری کشوری درخشیدند و این دانش آموزان عبارتند از نسرین حسنی کرج 4 از هنرستان تهذیب در رشته باغبانی، روح اله انصاری کرج4 از هنرستان وحدت اسلامی در رشته برق صنعتی، اصغر قمری کرج 4 از هنرستان امامت در رشته طلا وجواهر سازی و هانیه سادات موسوی کرج 4 از هنرستان تهذیب در رشته عکاسی دیجیتال.

سبحان امیر مستوفیان کرج 2 از هنرستان براتی در رشته تاسیسات بهداشتی، عاطفه سردارزاده از هنرستان شهدای مکه ساوجبلاغ در رشته تصویر برداری، سمانه مسعودی کرج 3 از هنرستان علامه امینی در رشته معرق کاری چوب، میر ابوالفضل محمد پور کرج 1 از هنرستان شهید پهلوانی در رشته نقشه کشی ساختمان و فاطمه قارلقی از هنرستان فلق نظرآباد در رشته هنر فرش، دیگر افراد در این زمینه بوده اند.