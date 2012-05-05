بهره مندی پنج هزار دانش آموز و دانشجو از خدمات فرهنگی کمیته امداد البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سالارکیا افزود: مسئولان فرهنگی کمیته امداد باید نسبت به تغییر نگرش اهمیت کار فرهنگی در سطح خانواده مددجویان اهتمام داشته باشند و لازم است باور و تعریف مشخصی از اقدامات فرهنگی داشته باشیم ضمن اینکه باید بررسی شود تا مشخص شود یک کارمند امور فرهنگی در حوزه کار امداد چه وظیفه ای دارد و برای نیل به چه هدفی تلاش می کند.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: باید پیوستگی در کار فرهنگی وجود داشته باشد و اداره فرهنگی نیز باید این پیوستگی را در حوزه کاری خود به وجود بیاورد که در این راستا نیاز به برگزاری جلسات همفکری در حوزه فرهنگی است ضمن اینکه لازم است مسئولان فرهنگی امداد در راستای ارتقای خدمات فرهنگی، طرح نو وجدیدی برای اجرا ارائه دهند.
انعقاد تفاهمنامه همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی و دانشگاه شهرکرد
معاون پژوهشی پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: این پژوهشگاه و دانشگاه شهرکرد تفاهمنامه همکاری امضا کردند و این تفاهمنامه به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت انجام همکاریهای متقابل و با هدف کمک به انجام کارهای مشترک در جهت انجام پروژههای دانشجویی دکترا و کارشناسی ارشد منعقد شد.
اصغر کاظم زاده ادامه داد: پایاننامههای دانشجویی چه در قالب طرحهای تحقیقاتی و یا خارج از طرح به طور مشترک به وسیله اعضای هیات علمی دو طرف انجام میشود و اساتید راهنما و مشاور از هر دو طرف (دانشگاه و پژوهشگاه) انتخاب خواهد شد ضمن اینکه دانشجویان میتوانند براساس ضوابط از کلیه امکانات آموزشی-پژوهشی و آزمایشگاهی پژوهشگاه بهرهمند شوند.
رئیس پژوهشکده سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی و سرپرست اولین هسته پژوهشی در پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: این هسته در این پژوهشگاه تشکیل شده و با رشد پرشتاب علم و فناوری و تحولات عظیم اجتماعی و اقتصادی در جهان، شرایطی ایجاد شده است که مطابق سند چشمانداز کشور بایستی تحقیقات و پژوهشها در راستای ایجاد محیط کسب و کار جدید (تبدیل علم به ثروت) و رفع نیازهای کشور تعریف و اجرا شوند ضمن اینکه پژوهشگاه مواد و انرژی نیز به عنوان یکی از مراکز پژوهشی مطرح در کشور، از این قاعده مستثنی نیست.
در پی فوت دانش آموز سید سعید حسینی از فعالان مدرسه قرآن که بر اثر تصادف به کما رفته بود، خانواده این دانش آموز اعضای نوجوان خود را به هموطنان نیازمند اهدا کردند.
دانش آموزان استان البرز در مسابقات علمی - کاربردی مرحله تئوری کشوری درخشیدند و این دانش آموزان عبارتند از نسرین حسنی کرج 4 از هنرستان تهذیب در رشته باغبانی، روح اله انصاری کرج4 از هنرستان وحدت اسلامی در رشته برق صنعتی، اصغر قمری کرج 4 از هنرستان امامت در رشته طلا وجواهر سازی و هانیه سادات موسوی کرج 4 از هنرستان تهذیب در رشته عکاسی دیجیتال.
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