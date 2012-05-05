پویان طباطبایی؛ هنرمند عکاس و دبیر شش هفته هنر ایران در کانادا به خبرنگار مهر گفت: به منظور معرفی هنر مدرن ایران، هنرمندان ایرانی و به ویژه هنرمندان مقیم کانادا به جامعه جهانی است. فستیوالی که آثار بیش از 150 هنرمند را از طریق فراخوان عمومی انتخاب در بخش های مختلفی چون هنرهای مدرن تجسمی، فیلم، موسیقی، تئاتر و ادبیات عرضه می کند.



وی افزود: از دیگر برنامه های این فستیوال برگزاری مراسمی به منظور بزرگداشت قباد شیوا است. در اولین فستیوال شش هفته با هنر ایران از محسن وزیری مقدم تجلیل شد.



وی ادامه داد: موفقیت فستیوال شش هفته با هنر ایران در دوره اول تا آنجا پیش رفت که برخی از انجمن های هنری و فستیوال های مختلف از جمله دانشگاه تورنتو و فستیوال فیلم دیازپورا، داوطلبانه همکاری خود را در گردهمایی بزرگ هنرمندان ایرانی در کانادا اعلام کردند. همچنین جشن تصویر سال، در بخش فیلم مستند، کوتاه و انیمیشن، تعدادی از آثار منتخب 5 سال گذشته خود را در این فستیوال شرکت می دهد. علاوه براین، ورک شاپ های 2 روزه ای در بخش های مختلف برگزار می شود و شرکت در تمامی برنامه ها رایگان خواهد بود.



طباطبایی در مورد موضوع فستیوال گفت: موضوع جشنواره سال 2012 ( هنر لحظه ای- لحظه هنری) است که برای ادای احترام به فرایند پیچیده خلاقیت انتخاب شده است.



وی بیان کرد: فستیوال در این دوره 4 نمایشگاه اصلی خواهد داشت که به شرح زیر است :31 شهریور تا 12 مهر؛ نمایشگاه اول آینده در پس زمینه نام دارد. در این بخش آثار گروهی از پیشکسوتانی هنرهای تجسمی از جمله: محسن وزیری مقدم از پیشگامان هنر مدرن، قباد شیوا از دویست گرافیست برجسته بین المللی، حمید جبلی از پیشگامان عکاسی تئاتر و... به نمایش درمی‌آید.



وی اذعان داشت: 31 شهریور تا 26 مهر؛ نمایشگاه دوم که همزمان با نمایشگاه اول آغاز می شود، شکفتن در مه نام دارد. در این نمایشگاه 5 بنیانگذار شش هفته با هنر ایران تازه ترین آثار خود را تحت عنوان گروه از آن فنجان به نمایش می گذارند. همچنین 14 مهر تا 26 مهر: سومین نمایشگاه قطار مرموز نام دارد که در این بخش آثار 8 بانوی ایرانی جوان نسل پس از انقلاب به نمایش درمی آید.



این هنرمند عکاس ادامه داد: 28 مهر تا 10 آبان؛ پرواز رنگها نام آخرین نمایشگاه این فستیوال است که در سطح بین المللی برگزار می شود و شرکت در این بخش برای عموم هنرمندان در اقصی نقاط جهان آزاد بوده و آثار به انتخاب هیات داوران به نمایش در می‌آید.