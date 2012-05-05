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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۰

تقدیر رئیس حوزه انتخابیه دهلران از خبر گزاری مهر

تقدیر رئیس حوزه انتخابیه دهلران از خبر گزاری مهر

دهلران - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه انتخابیه شهرستان های دهلران، آبدانان ودره شهر از خبرگزاری مهر تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد علیزاده رئیس حوزه انتخابیه شهرستانهای دهلران، آبدانان ودره شهر از انعکاس سریع و به موقع اخبار و اطلاعات انتخابات در خبرگزاری مهر تشکر کرد و گفت: رسانه ها به عنوان زبان گویای مردم و جامعه هستند و از طرفی دیگر رابط بین مردم ومسئولین محسوب می شوند.

وی افزود: خوشبختانه خبرنگاران و رسانه های گروهی این شهرستان در انعکاس اخبار انتخابات تعامل خوبی داشته اند.

مشارکت 77 درصدی مردم در دور دوم انتخابات

بهزاد علیزاده گفت: مجموع آرا صحیح و باطله حوزه انتخابیه 87 هزار و 896 بوده، که از این میزان 85هزار و 869 رای صحیح بوده است.

وی گفت: از این میزان آرا دکتر علی احمدی با کسب 52 هزارو 653 رای به مجلس شورای اسلامی راه یافته است.

علیزاده افزود: امین دوست محمدی 33 هزار217 رای کسب کرده است.

رئیس حوزه انتخابیه شهرستانهای دهلران، آبدانان و دره شهر اظهار داشت: در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد مشارکت 77 درصدی مردم در انتخابات بوده ایم.

وی گفت: انتخابات دور دوم مجلس نهم در مقایسه با دور دوم انتخابات هشتم افزایش 20 درصدی داشته است.

رئیس حوزه انتخابیه دهلران گفت: انتخابات در این حوزه با صحت وسلامت کامل برگزار شده و از طرفی دیگر حضور پر شکوه مردم قابل ستایش است.

گفتنی است که حوزه انتخابه دهلران دارای 114هزار نفر واجد شرایط بوده است.

کد مطلب 1594041

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