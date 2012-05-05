تقدیر رئیس حوزه انتخابیه دهلران از خبر گزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد علیزاده رئیس حوزه انتخابیه شهرستانهای دهلران، آبدانان ودره شهر از انعکاس سریع و به موقع اخبار و اطلاعات انتخابات در خبرگزاری مهر تشکر کرد و گفت: رسانه ها به عنوان زبان گویای مردم و جامعه هستند و از طرفی دیگر رابط بین مردم ومسئولین محسوب می شوند.

وی افزود: خوشبختانه خبرنگاران و رسانه های گروهی این شهرستان در انعکاس اخبار انتخابات تعامل خوبی داشته اند.

مشارکت 77 درصدی مردم در دور دوم انتخابات

بهزاد علیزاده گفت: مجموع آرا صحیح و باطله حوزه انتخابیه 87 هزار و 896 بوده، که از این میزان 85هزار و 869 رای صحیح بوده است.

وی گفت: از این میزان آرا دکتر علی احمدی با کسب 52 هزارو 653 رای به مجلس شورای اسلامی راه یافته است.

علیزاده افزود: امین دوست محمدی 33 هزار217 رای کسب کرده است.

رئیس حوزه انتخابیه شهرستانهای دهلران، آبدانان و دره شهر اظهار داشت: در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد مشارکت 77 درصدی مردم در انتخابات بوده ایم.

وی گفت: انتخابات دور دوم مجلس نهم در مقایسه با دور دوم انتخابات هشتم افزایش 20 درصدی داشته است.

رئیس حوزه انتخابیه دهلران گفت: انتخابات در این حوزه با صحت وسلامت کامل برگزار شده و از طرفی دیگر حضور پر شکوه مردم قابل ستایش است.

گفتنی است که حوزه انتخابه دهلران دارای 114هزار نفر واجد شرایط بوده است.