حیات و حضور دائمی شهیدان در جامعه باید حس شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر شنبه در یادواره شهداء‌، افزود: فرزندان برومند این سرزمین در برابر دشمن جلوه های بی مانندی از شهادت و ایثار را در هشت سال دفاع مقدس به نمایش گذاشتند که اگر در پاسداشت آن کوتاهی شود به فرهنگ و تاریخ مردم این سرزمین جفا شده است.

وی ادامه داد: دفاع مقدس دارای ویژگی های منحصربه فردی است که آن را از همه جنگ ها متمایز کرده و آن هم چیزی جز فرهنگ شهادت طلبی و ایثار نیست.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: نظام مقدس اسلامی نتیجه ایثارگری شهداست که امروز زنده نگه داشتن یاد شهدا باعث تداوم حرکت انقلاب شده و همه باید به وظیفه خود در قبال نظام اسلامی و شهدا عمل کنیم.

سرهنگ شرفی تاکید کرد: شهادت رتبه ای از بندگی و سرچشمه همه خوبی هاست و باید حق شهدا و خانواده شهدا را به خوبی ایفا کنیم.

وی گفت: فرهنگ شهادت باید روز به روز در بین جوانان گسترش یابد چرا که دشمن امروز بیشتر از فرهنگ شهادت طلبی جوانان ما واهمه و هراس دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان ، یادآورشد: یادواره شهدا باید در زنجان طوری برگزار شود که در شان شهداء و مردم عزیز و دریادلان خط شکن استان در پایتخت شور وشعور حسینی باشد.

سرهنگ شرفی، افزود: افتخار پلیس این است که پیرو ولایت فقیه بوده و درب شهادت در ناجا باز است و باید در ترویج فرهنگ شهادت کوشا بود و با انگیزه رسالت عظیمی را که شهداء‌ به گردن ما گذاشته اند بخوبی انجام داد.