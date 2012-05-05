اجرای طرح آمایش آموزش عالی در استانها

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسنی در شیراز اظهارداشت: این طرح برای هدفمند کردن آموزش عالی کشور بخصوص نظامها و زیر نظامهای آموزشی طراحی شده و بیش از یک هزار و 500 ساعت کار کارشناسی دراین خصوص انجام گرفته و انتظار می رود تا پایان بهار این مجموعه کامل شود و توسط معاون آموزشی وزارت علوم ابلاغ گردد.

به گفته وی در طرح آمایش سرزمین آموزش عالی، هدفمندسازی بسترهای آموزشی در مناطق مختلف و استانها انجام می پذیرد.

وی افزود: یکی از اهداف طرح آمایش ، ایجاد دوره آموزشی و رشته های جدید بر اساس پتانسیل و امکانات و تجهیزات هر منطقه است.

حسنی بیان کرد: در برنامه چهارم توسعه رسالت دانشگاه پیام نور در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در نظرگرفته شده بود اما با توجه به رشد دانشگاه و حمایتهای وزارت علوم، قطعا زمینه ایجاد رشته در مقطع کارشناسی ارشد در مراکز آموزشی قابل اجراست که این مورد در کمیته های مربوطه در حال بررسی است.

مدیرکل دفتر گسترش وبرنامه ریزی وزارت علوم اضافه کرد: دانشگاه پیام نور 22 درصد از دانشجویان کل کشور را داراست.

حسنی افزود: دانشگاه پیام نور شیرازنسبت به دیگر مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است که مسلما تلاش مسئولان بر این است که امکانات و تجهیزات کنونی را افزایش داده و در برطرف سازی کمبودها همت کنند.