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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

نیکزاد:

باند شمالی اتوبان تهران به کرج عید فطر و باند جنوبی دهه فجر تعریض می شود

باند شمالی اتوبان تهران به کرج عید فطر و باند جنوبی دهه فجر تعریض می شود

کرج - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی قول داد: باند شمالی اتوبان تهران به کرج عید فطر و باند جنوبی دهه فجر تعریض شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد قبل از ظهر شنبه در حاشیه بازدید خود از راه و مسکن مهر استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باند شمالی اتوبان تهران به کرج عید فطر و باند جنوبی دهه فجر تعریض می شود.

وی گفت: اولین بازدید ما از پروژه تعریض اتوبان تهران به کرج بود که 16 فروردین سال 90 جلسه ای برای پیگیری این موضوع داشتیم که مجدداً امروز نیز جلسه گذاشتیم و منابعی از استان و وزارتخانه به پروژه تزریق شد.

وی ادامه داد: پیش بینی این بود که بعد از ماه مبارک رمضان سفرهای تابستانی شروع شود و شهریور حجم گسترده سفرها را داشته باشیم که مقرر شد باند شمالی این طرح به اتمام برسد و به اتوبان الحاق شود و برای باند جنوبی نیز منابع را پیش بینی کردیم که این پروژه نیز در دهه فجر سال جاری به اتمام برسد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: آزادراه شهید همت از تهران تا پادگان شهید باقری در تعهد شهرداری تهران است و الباقی در تعهد ما است که کار آسفالت این طرح انجام می شود و با یک واریانسی وارد کرج می شود که تا میدان امام حسین(ع) ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه به خبرنگاران گفت: طی روز جاری همچنین از شهرک ماهدشت البرز با 12 هزار واحد در حال ساخت، بازدید کردیم و فاز اول آن اسفند 90 با حضور رئیس جمهور افتتاح شد که بحث برق رسانی آن پیگیری شد و مقرر شد ظرف یک ماه مشکلش حل شود.

افزایش وام مسکن مهر ماهدشت از 22 به 25 میلیون تومان

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: وام کل واحدهای مسکونی مهر شهرک ماهدشت از 22 میلیون به 25 میلیون تومان توسط بانک مسکن افزایش یافت.

نیکزاد افزود: 5 هزار متر مربع این شهرک در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار گرفت که 2 هزار متر مربع آن 100 غرفه یک طبقه احداث می شود که در آنجا محصولات و دسترنج خانواده امداد ارائه می شود.

وی ادامه داد: شهرک جدید هشتگرد نیز از دیگر امکانی بود که مورد بازدید قرار گرفت و بحث مترو هشتگرد به کرج و 55 هزار واحد تعیین تکلیف شد.

کد مطلب 1594046

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