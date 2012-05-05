به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد قبل از ظهر شنبه در حاشیه بازدید خود از راه و مسکن مهر استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باند شمالی اتوبان تهران به کرج عید فطر و باند جنوبی دهه فجر تعریض می شود.



وی گفت: اولین بازدید ما از پروژه تعریض اتوبان تهران به کرج بود که 16 فروردین سال 90 جلسه ای برای پیگیری این موضوع داشتیم که مجدداً امروز نیز جلسه گذاشتیم و منابعی از استان و وزارتخانه به پروژه تزریق شد.



وی ادامه داد: پیش بینی این بود که بعد از ماه مبارک رمضان سفرهای تابستانی شروع شود و شهریور حجم گسترده سفرها را داشته باشیم که مقرر شد باند شمالی این طرح به اتمام برسد و به اتوبان الحاق شود و برای باند جنوبی نیز منابع را پیش بینی کردیم که این پروژه نیز در دهه فجر سال جاری به اتمام برسد.



وزیر راه و شهرسازی افزود: آزادراه شهید همت از تهران تا پادگان شهید باقری در تعهد شهرداری تهران است و الباقی در تعهد ما است که کار آسفالت این طرح انجام می شود و با یک واریانسی وارد کرج می شود که تا میدان امام حسین(ع) ادامه خواهد داشت.



وی در ادامه به خبرنگاران گفت: طی روز جاری همچنین از شهرک ماهدشت البرز با 12 هزار واحد در حال ساخت، بازدید کردیم و فاز اول آن اسفند 90 با حضور رئیس جمهور افتتاح شد که بحث برق رسانی آن پیگیری شد و مقرر شد ظرف یک ماه مشکلش حل شود.



افزایش وام مسکن مهر ماهدشت از 22 به 25 میلیون تومان



وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: وام کل واحدهای مسکونی مهر شهرک ماهدشت از 22 میلیون به 25 میلیون تومان توسط بانک مسکن افزایش یافت.



نیکزاد افزود: 5 هزار متر مربع این شهرک در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار گرفت که 2 هزار متر مربع آن 100 غرفه یک طبقه احداث می شود که در آنجا محصولات و دسترنج خانواده امداد ارائه می شود.



وی ادامه داد: شهرک جدید هشتگرد نیز از دیگر امکانی بود که مورد بازدید قرار گرفت و بحث مترو هشتگرد به کرج و 55 هزار واحد تعیین تکلیف شد.