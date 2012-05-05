  1. استانها
  2. البرز
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

سالارکیا در گفتگو با مهر:

استفاده از ظرفیتهای پست البرز در توزیع کالاهای تولیدی مددجویان کمیته امداد

استفاده از ظرفیتهای پست البرز در توزیع کالاهای تولیدی مددجویان کمیته امداد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: استفاده مناسب از امکانات و ظرفیتهای پست این استان در زمینه کمک به عرضه در سایت بازار الکترونیک و توزیع کالاهای تولیدی مددجویان کمیته امداد دنبال می شود.

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت همکاری میان کمیته امداد و پست در البرز افزود: با توجه به این ضرورت، یک تفاهمنامه همکاری میان این دومنعقد شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: همکاری طرفین در استفاده مناسب از امکانات ظرفیتهای اداره کل پست در راستای عرضه در سایت بازار الکترونیک و توزیع کالاهای تولیدی مددجویان کمیته امداد دنبال خواهد شد.

وی گفت: همکاری اداره پست و کمیته امداد در البرز به منظور تبلیغ محصولات تولیدی مددجویان در سایت بازار الکترونیک شرکت پست، تاثیرات بسیار مطلوبی به همراه خود خواهد داشت.

استفاده از شبکه پستی به منظور سهولت در توزیع مرسولات

مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: همکاری دو طرف در استفاده از شبکه پستی به منظور سهولت در توزیع مرسولات از دیگر فعالیتهای مهم است که به کمک تعامل طرفین دنبال خواهد شد.

سالارکیا ادامه داد: پست البرز در خصوص ایجاد زمینه الکترونیکی لازم در سایت بازار الکترونیک مربوطه و ارائه به مددجویانی که از طرف کمیته امداد معرفی می شوند، همکاری می کند.

 مدیرکل کمیته امداد استان البرز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص مرحله جمع آوری مرسولات و کالاها گفت: جمع آوری مرسولات و کالاهای تولیدی مددجویان معرفی شده نیز دنبال می شود و این امر اهمیت و ضرورت فراوانی دارد. 

کد مطلب 1594049

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها