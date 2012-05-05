استفاده از ظرفیتهای پست البرز در توزیع کالاهای تولیدی مددجویان کمیته امداد

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت همکاری میان کمیته امداد و پست در البرز افزود: با توجه به این ضرورت، یک تفاهمنامه همکاری میان این دومنعقد شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: همکاری طرفین در استفاده مناسب از امکانات ظرفیتهای اداره کل پست در راستای عرضه در سایت بازار الکترونیک و توزیع کالاهای تولیدی مددجویان کمیته امداد دنبال خواهد شد.

وی گفت: همکاری اداره پست و کمیته امداد در البرز به منظور تبلیغ محصولات تولیدی مددجویان در سایت بازار الکترونیک شرکت پست، تاثیرات بسیار مطلوبی به همراه خود خواهد داشت.

استفاده از شبکه پستی به منظور سهولت در توزیع مرسولات

مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: همکاری دو طرف در استفاده از شبکه پستی به منظور سهولت در توزیع مرسولات از دیگر فعالیتهای مهم است که به کمک تعامل طرفین دنبال خواهد شد.

سالارکیا ادامه داد: پست البرز در خصوص ایجاد زمینه الکترونیکی لازم در سایت بازار الکترونیک مربوطه و ارائه به مددجویانی که از طرف کمیته امداد معرفی می شوند، همکاری می کند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص مرحله جمع آوری مرسولات و کالاها گفت: جمع آوری مرسولات و کالاهای تولیدی مددجویان معرفی شده نیز دنبال می شود و این امر اهمیت و ضرورت فراوانی دارد.