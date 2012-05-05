تونسی ها القرضاوی را شیخ فتنه گر و همپیمان صهیونیستها توصیف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، شهروندان تونسی با برگزاری تظاهراتی، اعتراض خود را به سفر یوسف القرضاوی رئیس گروه موسوم به اتحادیه علمای مسلمانان(اهل سنت) به تونس نشان دادند.



معترضان تونسی، القرضاوی را شیخ فتنه و همپیمان صهیونیسم توصیف کردند و پارچه نوشته هایی در محکومیت سفر وی به کشورشان در دست داشتند.



تونسی ها تاکید می کردند قرضاوی رهبر شیوخ فتنه گر و سازشکار و خطر نخست برای اسلام و شیخ فتنه و همپیمان صهیونیسم است.



تظاهرات کنندگان همچنین بر ضرورت اخراج القرضاوی که روز پنجشنبه وارد تونس شده است، تاکید کردند.



این شخصیت وابسته به رژیم قطر از دخالت نظامی غربی ها و رژیمهای عربی در سوریه حمایت کرده و خواستار تسریع در انجام این اقدام شده است.