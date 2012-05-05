استاندار هرمزگان از ضعف اطلاع رسانی ادارات و سازمانها انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: یکی از ضعف هایی که بر روند اجرایی وارد است اینکه به میزان این همه دستاورد و کار و تلاش، اطلاع رسانی لازم صورت نمی گیرد و مردم از خدمات نظام باخبر نمی شوند.

وی با اشاره به یکصدمین سفر رئیس جمهور و برگزاری جشنواره خدمت، بر مشارکت جدی مدیران و حضور موثر در این جشنواره تاکید کرد و بیان داشت: اگر حضور در عرصه اطلاع رسانی ضعیف باشد و مدیران به این امر بی توجه باشند، عملکرد نظام به گونه ای جلوه داده می شود که انگار کار نمی شود.

عزیزی ادامه داد: فقدان اطلاع رسانی لازم خطر القای ناکارآمدی را دربردارد که باید مورد توجه جدی مدیران باشد.

استاندارهرمزگان یادآورشد: مدیران باید به موازات کار و خدمت به خوبی از عملکرد دولت که دستاورد نظام است دفاع کنند و این مهم به معنی خودنمایی و مطرح نمودن شخص نیست.

استاندارهرمزگان با تاکید بر بهره گیری همه جانبه از ظرفیت رسانه های جمعی، تاکید کرد: نباید مدیری باشد که نسبت به این مقوله مهم بی توجه باشد.

وی بیان داشت: ظرفیت اطلاع رسانی باید ارتقاء یابد و مدیران اجرایی از طریق روابط عمومی های خود نسبت به انجام این مهم اهتمام لازم را داشته باشند.

عزیزی ادامه داد: قطعا بی توجهی به امر اطلاع رسانی فرصت را برای فرصت طلبان که در پی بیان ناکارآمدی نظام هستند را فراهم می کند و خدمات ارزشمند نظام در سایه این غفلت زیر سوال می رود.

استاندار هرمزگان گفت: آنچه از مدیران اجرایی استان انتظار می رود این است که تمرکز جدی بر مقوله اطلاع رسانی داشته باشند که این مهم در ارزیابی عملکردها مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.