خبرنگاران بازوی توانمند مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی قنبرهراتی در آیین تجلیل از خبرنگاران که ظهر شنبه به همت آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در محل این اداره برگزار شد، اظهار داشت: در هفته بزرگداشت مقام معلم قرار داریم و چه مناسبتی بهتر از این زمان تا بتوان به شکلی شایسته از خبرنگاران که در تمام رویدادهای سال گذشته این ناحیه همراهمان بوده اند، تجلیل شود.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی اذعان داشت: بدون حضور خبرنگاران انعکاس و نقد فعالیتهای انجام شده بسیار کم رنگ صورت می گیرد و در این شرایط نمی توان به خوبی رشد کرد.

قنبرهراتی تصریح کرد: خبرنگاران همچون بازوی توانمند مسئولان هستند که با اطلاع رسانی و نقد فعالیتها به آنها در انجام مسئولایتهایشان کمک قابل توجهی می کنند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه سه کرج با اشاره به موفقیتهای دانش آموزان و معلمان این ناحیه، بخشی از این موفقیتها را مرهون حضور موثر خبرنگاران و انعکاس به موقع اخبار و رویدادها دانست و اظهار داشت: همراهی و تعامل خبرنگاران با آموزش و پرورش این ناحیه در سالی که گذشت بسیار مثبت بود و شایسته تجلیل و قدردانی است.

وی گفت: تعامل بسیار مثبت خبرنگاران با آموزش و پرورش این ناحیه در انتقال اطلاعات و اطلاع رسانی موفقیتها تاثیر به سزایی داشت و امیدواریم که این همکاری و همراهی تداوم یابد.

وی با اشاره به هفته بزرگداشت مقام معلم، بهترین زمان تجلیل و قدردانی شایسته از خبرنگاران به عنوان افرادی که با قلم خویش در بسیاری از موضوعات و مسائل راهگشا هستند را در این ایام بی مناسبت ندانست.

قنبرهراتی همچنین در خصوص مناسبت نامگذاری روز معلم اظهار داشت: استاد مطهری از فرزانگان زمان و در همه علوم سرآمد بود.

وی ادامه داد: ایشان به علوم نگاهی ترکیبی داشت و به همه معارف بشری مسلط بود و چون نهایت راه این استاد فرزانه به دین باوری و دین داری ختم می شود، معلمان نیز با تاسی از سیره نبوی به مسائل و موضوعات علمی و عملی نگاه کنند.

در پایان این آیین، نشست مطبوعاتی نیز برگزار شد.