کنگره سراسری شعر ام البنین برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نخستین کنگره سراسری شعر ام البنین با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید احسان قاضی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کنگره ظهر امروز در تالار 13 آبان لانه جاسوسی سابق برگزار شد.

حسینی در بخشی از این مراسم با اشاره به برنامه‌های متعددی که تا به حال در آنها به مقوله تجلیل شعرا پرداخته شده، اظهار کرد: تکریم و تجلیل شاعران آیینی یکی از اهدافی است که در صدد دستیابی به آن هستیم و تاکنون نیز از شاعرانی چون استاد موسوی گرمارودی در انجمن آثار و مفاخر تجلیل به عمل آمده است.

وی از شاعران درگذشته این عرصه چون ژولیده نیشابوری و طالب آملی نام برد و اظهار کرد: به زودی برای استاد شاهین نیز برنامه‌ای برگزار خواهد شد. همانطور که هر سال در برنامه‌هایی به شهریار میپردازیم.

وزیر ارشاد ادامه داد: بنا به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با شاعران مبنی بر توجه به شعر آیینی در صددیم بیشتر از این اشعار استفاده کنیم. چرا که این شعر دامنه وسیعی برای تاثیرگذاری دارد و شاعران ممتاز با استفاده از مباحث اسلامی و توجه به آیات قرآنی و پندهای نهج البلاغه مخاطب خود را از معرفت سیراب می‌کنند.

وی افزود: همچنین مضمون سازی قوی برای بیان یک حقیقت به شکل هنرمندانه،ترکیب سازی و واژه گزینی‌های نو، رعایت اصول و موازین زبان و ادبیات و اهتمام بیشتر برای ورود به مسائل انقلاب از جمله جنگ و دفاع مقدس از جمله توصیه های مقام معظم رهبری در این باره بود.

حسینی خاطرنشان کرد: گرچه اشعار آیینی پیش از انقلاب بیشتر به توصیف اهل بیت می‌پرداخت اما پس از انقلاب ویژگی‌های اهل بیت نیز مورد توجه قرار گرفت و به ویژه بعد حماسی حادثه عاشورا نیز پرداخته شد. اکنون نیز بهتر است شاعران به آثار گذشتگان نیز بیشتر توجه کرده و راز ماندگاری آن را کشف کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: عنایت و توجه اهل بیت است که شاعران را تا این حد ماندگار می‌کند. در برخی از این اشعار نیز حرف کاملی تنها در یک بیت زده می‌شود. مانند: کشته فتاده به هامون حسین توست/ این سیل دست و پا زده در خون حسین توست.

وی در ادامه به ارائه یک پیشنهاد خطاب به نمایندگان حاضر از بنیاد شهید پرداخت و اظهار کرد: یک پیشنهاد دارم که می‌توان آن را در شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه کرد و آن تکریم مادران شهدا است. همانطوری که حضرت ام البنین مادر شهیدان است. بنابراین می‌توان روز وفات آن حضرت را روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری کرد و این نام در تقویم کشور ثبت شود.

حسینی در پایان به قرائت برخی شعرهای به فارسی ترجمه شده حضرت ام البنین پرداخت.

قاضی‌زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در قسمتی از این مراسم به ارائه عملکرد جشنواره پرداخت و گفت: در راستای عملی کردن دستورات آیت‌الله عظمی خامنه‌ای در خصوص پاسداشت شعر آیینی و گرامیداشت مقام آسمانی حضرت ام‌الببین اقدام به برگزاری این کنگره کردیم. چرا که ایشان فرموده‌اند: به نظر می‌رسد یکی از بخش‌های مهم و جذابی که می‌تواند مصیبت حضرت ابوالفضل (ع) را بیان کند، زبان حال مادر حضرت ابوالفضل (ع) است.

وی افزود: دی ماه سال 90 بود که دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و در بخش‌های گوناگون نیمایی، سپید، کلاسیک و سرود و بخش ویژه 950 اثر از 600 شاعر به دست ما رسید که 750 اثر توسط هیأت داوران متشکل از مرتضی امیری اسفندقه، یوسفعلی میرشکاک،سعید حدادیان، سعید یوسف نیا و علی محمد مودب مورد ارزیابی قرار گرفت.

دبیر کنگره با اعلام خبر چاپ یک کتاب از برترین آثار رسیده به سخنان خود پایان داد.

جز برگزیدگان جشنواره، علیرضا قزوه؛ شاعر و محمود کریمی مداح و شاعر نیز در این مراسم به قرائت شعر پرداختند.

در پایان محمدرضا محسنی از اصفهان، علی سلیمانی از همدان، حسنی محمدزاده از کاشان، سودابه مهیجی از تهران، علیرضا رجبعلی کاشانی از کاشان، محسن کاویانی از قم، محسن رضوانی، کاظم بهمنی و سیدمحمد حسینی از تهران، احمدرضا قدیریان از یزد، سید حوراء موسوی از قم، سکینه سلمانی نژاد از ابرکوه یزد، سیدفاطمه صداقتی نیا از یاسوج و محمد حسین ملکیان از اصفهان به عنوان برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.