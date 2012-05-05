دولت پول سلامت را به پاداش آخرسال کارکنان وزارت راه اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اردشیر محسنی بندپی افزود: حقوق و مزایا و پاداشی که کارکنان وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان هواپیمایی کشوری و راه آهن در شب عید دریافت کردند را مقایسه کنید با حقوق و مزایای کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می بینید که دریافتی کارکنان وزارت راه و شهرسازی اصلا با دریافتی کارکنان وزارت بهداشت قابل مقایسه نیست.

وی اظهارداشت: پس چرا دولت 1150 میلیارد تومان از 3000 میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها را که باید به نظام سلامت پرداخت می کرد از سبد وزارت بهداشت کسر و به وزارت راه و شهرسازی داده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: وزارت بهداشت هنوز 2500 میلیارد تومان بدهی در سال 90 دارد. بیمارستان های کشور و پرسنل نظام سلامت مشکلات دارند، بسیاری از کارکنان نظام سلامت به خاطر همین مشکلات به ما مراجعه می کنند و خواهان انتقال خود به وزارتخانه هایی نظیر راه و شهرسازی هستند. بنابراین این اقدام دولت هیچ توجیهی ندارد.

محسنی بندپی اضافه کرد: سال گذشته به همت مجلس هشتم و به خصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان توانستیم 3000 میلیارد تومان از ناحیه صرفه جویی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به نظام سلامت اختصاص دهیم که دولت باید در سال اول قانون برنامه پنجم توسعه آن را به طور کامل به وزارت بهداشت پرداخت می کرد.

وی گفت: ولی دولت با هزار و یک زحمت و پیگیری 299 میلیارد تومان آن را در آذر و دی ماه 90 و با تاخیر 9 ماهه پرداخت کرد و 2000 میلیارد تومان را هم بعد از قرائت نامه اعتراض کمیسیون بهداشت و درمان در صحن علنی مجلس و در تاریخ 20 و 24 اسفندماه به وزارت بهداشت تحویل داد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: هزار میلیارد تومان دیگر از این 3000 میلیارد باقیمانده بود که دولت به یکباره طی یک صورتجلسه در اواخر سال 90 این رقم را برای پرداخت پاداش کارکنان شاغل و بازنشسته وزارت راه و شهرسازی به این وزارتخانه داد.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه این اقدام غیرقانونی در اواخر سال 90 صورت گرفته بعید است عمر مجلس هشتم کفاف پیگیری آن را بدهد، اما با توجه به اینکه اکثر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم منتخبین مجلس نهم هستند می توان امید داشت که این تخلف در مجلس نهم پیگیری شود.

محسنی بندپی از وزیر و معاونان و مدیران وزارت بهداشت، خواست پیگیر جدی این مطالبه قانونی خود باشند و گفت: وزیر بهداشت و معاونان و مدیران این وزاتخانه باید نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و حقوق نظام سلامت و کارکنان آن را به صورت جدی پیگیری کنند.