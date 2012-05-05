لهستان وجود زندانهای مخفی سیا در کشورش را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کامرسانت، اگرچه لهستان بارها وجود زندانهای مخفی سیا را در این کشور تکذیب کرده است، "الکساندر کواسنوفسکی" برای نخستین بار در گفتگو با روزنامه "Gazeta Wyborcza" به وجود چنین زندانهایی تحت نظارت خود اذعان کرد.

وی از پرداختن به جزئیات شکنجه زندانیان در این زندانها امتناع ورزید و در توجیه اقداماتش گفت: تصور می کردم که شرکای آمریکایی طبق قوانین بین المللی عمل می کنند و هم اکنون باید در این زمینه پاسخگو باشند و ما مسئولیتی را قبول نمی کنیم.

این اذعان پس از اعتراف یکی از مقامات عالیرتبه لهستانی به وجود یکی از زندانهای مخفی سیا در شرق اروپا صورت گرفت. "ژبیگنیو سیمیاتکوسکی" رئیس سابق سرویس اطلاعات لهستان به نقش داشتن در ایجاد زندان مخفی سازمان سیا در مکانی دور دست در لهستان متهم است.

گفته می شود که از دسامبر 2002 تا پاییز 2003 یک بازداشتگاه مخفیانه برای مظنونین فعالیت های تروریستی در روستایی دورافتاده در لهستان تاسیس شده است.

همچنین دو فرد بازداشت شده در زندان گوانتانامو اعتراف کردند که در زندان مخفی سیا در لهستان زندانی شده بودند و دادستان های لهستانی نیز از محاکمه دو نفر و زندانی شدن آنها خبر داده اند.

در سال ۲۰۱۰ بی بی سی مدعی شد که سیا از یک زندان مخفی در لهستان استفاده می کرده و در همانجا خالد شیخ محمد را با استفاده از القای حس خفگی زیر جریان آب تحت بازجویی قرار داده است.

آسوشیتدپرس که در انجام این تحقیق با "زوددویچه زایتونگ" و شبکه تلویزیونی "آ ار د" همکاری داشته ادعا می کند که بازداشتگاه مخفی در رومانی در سال ۲۰۰۳ و بعد از تصمیم سیا به تعطیلی بازداشتگاه مخفی اش در لهستان راه اندازی شده است.

این خبرگزاری در تحقیقاتش مطالبی را از شماری از مقامهای سابق آمریکا که خواسته اند نامشان فاش نشود، نقل کرده است. آنها گفتند که زیر زمین ساختمان "بازداشتگاه مخفی" در رومانی از شش سلول پیش ساخته تشکیل شده بود که در هر کدام یک ساعت نصب و جهت قبله هم با پیکانی مشخص شده بود. آنها گفته اند که روش القای خفگی برای بازجویی در رومانی مورد استفاده قرار نمی گرفته است.