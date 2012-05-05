منتخبین نگاه قبیله ای نداشته باشند/استقبال از پیروزی مطهری و محجوب

کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحلیل خود از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس گفت: در مرحله دوم انتخابات شاهد بودیم که تراز جدیدی از میزان مشارکت مردم و حضور آنها در صحنه رقم خورد که جا دارد به سبب این رخداد بزرگ، به مردم و قائد عظیم الشأن آنها یعنی مقام معظم رهبری تبریک گفت.

وی افزود: برای تحلیل آرای مردم مهمترین نکته این است که بدانیم مردم توقع دارند که مجلس نهم کارآمدتر از مجلس هشتم باشد و بتواند برای پیشرفت کشور نقش مهمی ایفا کند.



سخنگوی جبهه پایداری با اشاره به تغییر حدود دو سوم نمایندگان مجلس تأکید کرد: این رخداد نشان می دهد که عزم عمومی بر این است که مجلس جدید با رویکردهای جدیدتر و کارآمدتر وارد عرصه تلاش برای پیشرفت کشور شود و لذا باید گفت که این حضور پرشور مردم نوعی تعهد مضاعف برای مجلسیان و گروه های سیاسی ایجاد می کند.

لنکرانی همچنین با اشاره به تحلیل خود از رأی آوری کاندیداهای جبهه پایداری گفت: حدود 60 درصد از کاندیداهای جبهه پایداری در حوزه هایی که اعلام شده بود رأی آورده اند که این اعتماد مردم جای تشکر دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا فکر نمی کنید رأی بالای چهره هایی همچون علی مطهری و محجوب ناشی از تفرقه ایجاد شده بین جبهه پایداری و جبهه متحد بود، گفت: ما فکر می کنیم که حضور دیدگاه های مختلف در مجلس به این مسئله کمک می کند که قوه مقننه تصمیمات خود را در افق وسیع تری اخذ کند.

سخنگوی جبهه پایداری افزود: ما این را نقطه ضعف تلقی نمی کنیم که دیدگاه های مختلف به مجلس راه پیدا کنند و معتقد هستیم که مجلس نهم با همین ترکیب باید بتواند کارآمدی خود را نشان دهد.

وی با تأکید بر اینکه تا اعلام دقیق ریز آرای صندوق ها، قضاوت و تحلیل این مقولات زود است، گفت: قدر مسلم این است که انتخابات مجلس نهم حالت رقابتی خود را به خوبی نشان داد و خواسته مقام معظم رهبری نیز که در 19 دی ماه و 14 بهمن ماه سال گذشته بر وجود رقابت سالم تأکید کرده بودند نیز صورت پذیرفت.

لنکرانی همچنین در ادامه صحبت های خود بیان داشت: ما فکر می کنیم که همه کسانی که وارد مجلس شده اند باید تعهدشان به مطالبات مردم باشد و توقع ما از همه کسانی که وارد مجلس شده اند این است که با مطالبات سیاسی و رفتارهای قبیله ای فرصت مجلس نهم را تضییع نکنند.

وزیر بهداشت دولت نهم درباره آینده تعاملات جبهه پایداری با جبهه متحد نیز گفت: ما به این مسئله با دیدگاه مثبت نگاه می کنیم.



وی افزود: ما امیدواریم که فضای همدلی ایجاد شود و قوه مقننه نیز بتواند با سایر قوا تعامل مثبت داشته باشد و مباحثی مثل مچ گیری در این قوه مطرح نباشد.

سخنگوی جبهه پایداری همچنین درباره میزان تحقق پیش بینی های جبهه پایداری از رأی آوری کاندیداهای خود در دور دوم انتخابات گفت: جبهه پایداری در بین سایر گروه ها از نظر حجم تبلیغات و حمایت هایی که بصورت آشکار و پنهان از آنها صورت می گرفت، امکانات کمتری داشت اما با توجه به درنظر گرفتن همه جوانب، باید گفت که نخستین تجربه جبهه پایداری تجربه موفقی بود و روند این جبهه در انتخابات یک روند رو به تعالی بود در حالی که روند فعالیت برخی جبهه ها و نتایجی که بدست آوردند کاهنده بود.

سخنگوی جبهه پایداری همچنین در مورد روند فعالیت های آینده این جبهه گفت: جبهه پایداری یک جبهه گفتمانی است و اولین برنامه اش بعد از این، تدوین مطالبات از قوه مقننه است و در گام بعد نیز به برنامه ترویج گفتمان می اندیشیم.

وی با بیان اینکه ما می خواهیم از بدنه نخبگان حوزوی و دانشگاهی برای کمک به تصمیم گیری کلان استفاده کنیم، از آغاز فعالیت تعامل با نخبگان در برخی از دفاتر جبهه پایداری در کلانشهرها خبر داد و گفت: ما امیدواریم که با این کار فضای مجلس به فضایی پربارتر تبدیل شود.