سد کالپوش میامی 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

اتابک جعفری درگفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت احداث سد کالپوش شهرستان میامی، افزود: این سد با اعتبار 180 میلیارد ریال هم اکنون حدود 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی هدف از احداث این سد را مهار و کنترل سیلاب فصلی و همچنین تامین آب شرب منطقه کالپوش و شهرستان شاهرود عنوان کرد.

جعفری اظهار داشت: سد کالپوش با هسته رسی به ارتفاع 40 متر و طول تاج 273 متر و حجم بدنه 400 هزار مترمکعب شامل بندانحرافی قوشه دگرمان، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال در دست اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان با بیان اینکه سدمخزنی کالپوش در استان سمنان جزء طرحهای ماندگار قرار گرفته، اظهارامیدواری کرد: با پایان عملیات اجرایی و بهره برداری کامل از این طرح مردم شهرستان شاهرود از برکات آب مطمئن و سالم بهره مند شوند.