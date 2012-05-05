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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

جعفری در گفتگو با مهر:

سد کالپوش میامی 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سد کالپوش میامی 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان، پیشرفت فیزیکی سدکالپوش شهرستان میامی را حدود 85 درصد اعلام کرد.

اتابک جعفری درگفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت احداث سد کالپوش شهرستان میامی، افزود: این سد با اعتبار 180 میلیارد ریال هم اکنون حدود 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.   

وی هدف از احداث این سد را مهار و کنترل سیلاب فصلی و همچنین تامین آب شرب منطقه کالپوش و شهرستان شاهرود عنوان کرد.

جعفری اظهار داشت: سد کالپوش با هسته رسی به ارتفاع 40 متر و طول تاج 273 متر و حجم بدنه 400 هزار مترمکعب شامل بندانحرافی قوشه دگرمان، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال در دست اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان با بیان اینکه سدمخزنی کالپوش در استان سمنان جزء طرحهای ماندگار قرار گرفته، اظهارامیدواری کرد: با پایان عملیات اجرایی و بهره برداری کامل از این طرح مردم شهرستان شاهرود از برکات آب مطمئن و سالم بهره مند شوند.

کد مطلب 1594060

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