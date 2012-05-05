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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۱۸

اسامی 25 نماینده تهران قطعی شد/ نجابت آمد ؛رودکی رفت

اسامی 25 نماینده تهران قطعی شد/ نجابت آمد ؛رودکی رفت

بر اساس نتایج غیر رسمی ، با شمارش حدود یک میلیون و 140هزار رای ماخوذه از حدود 4100 صندوق شمارش شده اسامی 25 نامزد راه یافته به بهارستان مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج غیر رسمی ، با شمارش یک میلیون و 140هزار رای ماخوذه از بیش از 4100 صندوق شمارش شده به ترتیب کاندیداهای زیر در حوزه انتخابات تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر حائز بیشترین آراء شدند.

1- بیژن نوباوه     

2- ‌اسماعیل کوثری   

3- علی مطهری  

4-سیدمحمود نبویان    

5- احمد توکلی  

6-محمدرضا باهنر

7-سیدمهدی هاشمی

8-علی‌اصغر زارعی  

9- فاطمه رهبر   

10-علیرضا زاکانی

11-  زهره طبیب‌زاده

12-روح‌الله حسینیان  

13-حسین مظفر  

14-فاطمه آلیا  
15-مهدی کوچک‌زاده  

16-غلامرضا مصباحی‌مقدم   

17-لاله افتخاری  

18-محمد سلیمانی

19-مجتبی رحماندوست

20-حمید رسایی  

21- مهرداد بذرپاش

22-حسین طلا

23-الیاس نادران

24-علیرضا محجوب  

25- حسین نجابت

کد مطلب 1594062

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