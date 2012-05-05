اسامی 25 نماینده تهران قطعی شد/ نجابت آمد ؛رودکی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج غیر رسمی ، با شمارش یک میلیون و 140هزار رای ماخوذه از بیش از 4100 صندوق شمارش شده به ترتیب کاندیداهای زیر در حوزه انتخابات تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر حائز بیشترین آراء شدند.
1- بیژن نوباوه
2- اسماعیل کوثری
3- علی مطهری
4-سیدمحمود نبویان
5- احمد توکلی
6-محمدرضا باهنر
7-سیدمهدی هاشمی
8-علیاصغر زارعی
9- فاطمه رهبر
10-علیرضا زاکانی
11- زهره طبیبزاده
12-روحالله حسینیان
13-حسین مظفر
14-فاطمه آلیا
15-مهدی کوچکزاده
16-غلامرضا مصباحیمقدم
17-لاله افتخاری
18-محمد سلیمانی
19-مجتبی رحماندوست
20-حمید رسایی
21- مهرداد بذرپاش
22-حسین طلا
23-الیاس نادران
24-علیرضا محجوب
25- حسین نجابت
بر اساس نتایج غیر رسمی ، با شمارش حدود یک میلیون و 140هزار رای ماخوذه از حدود 4100 صندوق شمارش شده اسامی 25 نامزد راه یافته به بهارستان مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج غیر رسمی ، با شمارش یک میلیون و 140هزار رای ماخوذه از بیش از 4100 صندوق شمارش شده به ترتیب کاندیداهای زیر در حوزه انتخابات تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر حائز بیشترین آراء شدند.
کد مطلب 1594062
نظر شما