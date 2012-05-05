اسامی 25 نماینده تهران قطعی شد/ نجابت آمد ؛رودکی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج غیر رسمی ، با شمارش یک میلیون و 140هزار رای ماخوذه از بیش از 4100 صندوق شمارش شده به ترتیب کاندیداهای زیر در حوزه انتخابات تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر حائز بیشترین آراء شدند.



1- بیژن نوباوه



2- ‌اسماعیل کوثری



3- علی مطهری



4-سیدمحمود نبویان



5- احمد توکلی



6-محمدرضا باهنر



7-سیدمهدی هاشمی



8-علی‌اصغر زارعی



9- فاطمه رهبر



10-علیرضا زاکانی



11- زهره طبیب‌زاده



12-روح‌الله حسینیان



13-حسین مظفر



14-فاطمه آلیا

15-مهدی کوچک‌زاده



16-غلامرضا مصباحی‌مقدم



17-لاله افتخاری



18-محمد سلیمانی



19-مجتبی رحماندوست



20-حمید رسایی



21- مهرداد بذرپاش



22-حسین طلا



23-الیاس نادران



24-علیرضا محجوب



25- حسین نجابت