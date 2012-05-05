  1. بین الملل
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

راسموسن:

ناتو تمام تلاش خود را برای جلوگیری از بروز تنش در کوزوو بکار می گیرد

ناتو تمام تلاش خود را برای جلوگیری از بروز تنش در کوزوو بکار می گیرد

دبیر کل ناتو اعلام کرد که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از تمامی تلاش های خود برای ممانعت از بروز تنش ها در کوزوو استفاده خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازآسوشتدپرس، آندرس فوگ راسموسن که روز گذشته در بروکسل مقر ناتو صحبت می کرد، افزود:  نیروهای حافظ صلح تمامی تلاش خود را از بروز خشونت ها در کوزوو پیش از آغاز انتخابات آخر هفته در این منطقه بعمل خواهد آورد.

راسموسن ماموریت نیروهای ناتو را حافظ امنیت و جو آرام برای تمامی مردم کوزوو به شیوه ای بی طرفانه عنوان کرد.

این اظهارات در حالی است که فردا قرار است در صربستان انتخابات برگزار شود. کوزوو در تلاش است تا رای گیری در منطقه شمال را که صرب نشین هستند مسدود کند و همین مسئله بیم افزایش تنش ها را در پی داشته است.

کوزوو اعلام کرده است که برگزاری انتخابات در شمال کوزوو ،که در سال 2008 از صربستان اعلام استقلال کرد، می تواند به استقلال این منطقه آسیب بزند.

راسموسن در بیانیه ای افزود: من قویاً از تمامی رهبران و جوامع مختلف می خواهم تا طی زمان برگزاری انتخابات از خود خویشتن‌داری نشان دهند.

دبیرکل ناتو افزود: من به حرفه ای بودن فرماندهی ناتو برای استفاده از تمامی ابزارهای تحت اختیارش برای برقراری آرامش اطمینان دارم.

کد مطلب 1594063

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