محصول انبه کال وارد بازار هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحمزه بهاری" افزود: برداشت انبه سبز در استان بیشتر به منظور تولید و تهیه ترشی انجام می شود.

وی، سطح زیرکشت امسال انبه را حدود دو هزار و 800 هکتار عنوان و اضافه کرد: پیش بینی می شود از این میزان سطح زیرکشت 19 هزار و 500 تن محصول انبه برداشت شود.

بهاری، سطح زیر کشت سال گذشته را نیز دو هزار و 695 هکتار با تولید 19 هزار و 216 تن عنوان کرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، "سبز انبه"، "چارک"، "کلکسرخ"، "مشک"و" هلیلی" را از انواع محلی و "لانگرا"،" سندی" و" آلفونسو" را از جمله انواع وارداتی درخت انبه ذکر کرد و گفت: میناب، رودان و بندرعباس به ترتیب عمده مناطق نولید در استان هستند.

هرمزگان به لحاظ تولید و سطح زیرکشت انبه رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

گلدهی درختان انبه از اواخر دیماه و زمان برداشت میوه سبز آن از اوایل اردیبهشت ماه آغاز می شود و زمان برداشت انبه رسیده از اوایل خردادماه آغاز و تا اواسط مردادماه ادامه دارد.

آغاز خرید تضمینی پیاز از کشاورزان هرمزگان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از آغاز خرید تضمینی محصول پیاز کشاورزان در مراکز خرید استان خبر داد.

علینقی صالحی افزود: طبق ابلاغیه ارایه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی از 13 اردیبهشت تا پایان همین ماه محصول پیاز کشاورزان را با نرخ تضمینی هر کیلوگرم 105 تومان از آنان خریداری می کند.

وی با بیان اینکه از مجموع 270 هزار تن محصول پیاز تولیدی کشاورزان، حدود 70 هزار تن به فروش نرسیده، اظهار داشت: در مجموع شش مرکز خرید دو مرکز در رودان، سه مرکز در میناب و یک مرکز هم در بندرعباس پیاز تولیدی کشاورزان را از آنان خریداری می کند و هزینه حمل تا مراکز خرید نیز به عهده کشاورزان است.

صالحی، تنظیم بازار، پر کردن خلاء محصول در بازار مصرف، افزایش قیمت پیاز و کوتاه کردن دست دلالان از را از عمده اهداف خرید تضمینی پیاز عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: سال گذشته نیز هفت هزار تن محصول پیاز با خرید تضمینی 90 تومان از کشاورزان خریداری شد.

سطح زیرکشت پیاز پاییزه در هرمزگان 10 هزاروپانصد هکتار با تولید 270 هزار تن است که هرمزگان به لحاظ سطح زیرکشت دارای رتبه اول و در زمینه تولید نیز بعد از آذربایجان شرقی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران پدافند غیرعامل در جهاد کشاورزی هرمزگان

دوره آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی تهران و استانهای هرمزگان و بوشهر به منظور ارتقای سطح آگاهیها و دانش مدیران و کارشناسان حوزه جهاد کشاورزی نسبت به برنامه آمادگی سازمانی برای پاسخ به تهدیدات و بحران ها و ارتقای توانمندی عملیاتی آنان در زمینه اجرای این برنامه به مدت دو روز به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در بندرعباس برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی، ضمن تبریک به مناسبت روز ملی خلیج فارس نقش دو استان هرمزگان و بوشهر را در حفاظت از مرزهای آبی به سبب همجوار بودن با آبهای خلیج فارس حیاتی عنوان کرد و گفت: آموزشهای پدافند غیرعامل به منظور بالا بردن توان سازمانی هر مجموعه در ارتباط با تعرض ها، خطرات و بحران هایی احتمالی بوجود آمده، صورت می گیرد تا بتوان توان تشکیلاتی را افزایش داد و برای بالا بردن این توان شناسایی عوامل ضروری است.

علینقی صالحی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و تامین امنیت غذائی اظهار داشت: از آنجا که تامین غذای کامل و مناسب در همه زمانها و مکانها برای همه مهم است از یک طرف عوامل طبیعی از جمله طوفان، سیل و خشکسالی و پدیده های جوی تولیدات کشاورزی را تهدید می کند و از طرفی هم منابع اصلی تولید کشاورزی ازجمله زمین و آب به شدت روز به روز درحال کاهش است، شناخت ویژگیهای تهدیدات در حوزه جهاد کشاورزی امری ضروری است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع، دوره های آموزشی با هدف ایجاد و ارتقای سطح آمادگیها و توانمندیها و آشنایی مدیران و کارشناسان و سازمانهای متبوع وزارت جهاد کشاورزی در مواجه با تهدیدات و بحرانها راه اندازی شد.

صالحی گفت: اولین مجموعه از این دوره های آموزشی در سال 87، برای 305 نفر از اعضای کمیته های پدافند غیرعامل جهاد کشاورزی در سطح ملی و استانی با هدف آشنایی مدیران و اعضای کیمته های پدافند غیرعامل استانها با مبانی و مفاهیم تئوری آمادگی سازمانی در برابر تهدیدات و بحرانها و نحوه پاسخ به بحرانها در سطح مقدماتی برگزار شد و دومین مجموعه ی ان نیز با هدف آشنایی مدیران و اعضای کیمته های پدافند غیرعامل و اتاق بحران جهاد کشاورزی استانها با مفاهیم علمی آمادگی سازمانی در برابر تهدیدات و بحرانها و ارتقای توانمندی عملیاتی آنها در پاسخ به بحرانها با تاکید بر اتاق مدیریت بحران در سطح متوسط در سال 89 برگزار شد.

وی اضافه کرد: دوره جدید آموزشها که سومین مجموعه دوره های آموزشی با ماهیت کسب آمادگی سازمانی در سال 91 می باشد با هدف ارتقای سطح آگاهی و دانش مدیران و کارشناسان حوزه جهاد کشاورزی نسبت به برنامه آمادگی سازمانی برای پاسخ به تهدیدات و بحرانها و ارتقای توانمندی عملیاتی آنان در زمینه اجرای این برنامه برای اعضای کمیته پدافند غیرعامل در سطح ملی و استانی، مدیران منتخب جهاد کشاورزی شهرستانها و کارشناسان منتخب استانها برگزار می شود.

پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی گفته می شود که مستلزم به کارگیری جنگ افزار و تسلیحات نبوده و ضمن توسعه و ارتقای ظرفیتهای دفاعی، با کاهش آسیب پذیری و افزایش توان بازدارندگی موجب ارتقای ظرفیت مدیریت کشور در شرایط بحران ناشی از تهدید عمدی دشمن می شود و تردید در میل تهاجمی دشمن ایجاد می کند.