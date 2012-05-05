رژیم صهیونیستی در آستانه شکست بزرگ قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباس کعبی صبح شنبه در جمع فرماندهان، مدیران و پاسداران سپاه علی بن ابی طالب(ع) در حسنیه ثارالله ستاد سپاه استان قم، افزود: امروز خود کارشناسان صهیونیستی می گویند، که اگر جنگی رخ دهد، نابودی تلاویو و آوارگی 400 هزار یهودی حتمی است.



وی ادامه داد: هیچ کس در جهان فکر نمی کرد رژیمی که شعار از نیل تا فرات را سر می داد، امروز از نیل تا فرات در محاصره انقلاب اسلامی باشد.



آیت الله کعبی گفت: شمارش معکوس نابودی رژیم صهیونیستی آغاز شده است و اگر این رژیم دست از پا خطا کند، دیگر اثری از آن باقی نخواهد ماند.



وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از ترس هر ماه یک بار مانور ترتیب می‌دهد، افزود: زیرساخت های این رژیم در مقابل جنگ احتمالی کاملا از بین خواهد رفت.



عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه انقلاب اسلامی در بهترین حالت خود قرار دارد، گفت: علی رغم بگو مگوهای سیاسی، به واسطه وجود رهبری مقتدر، شجاع، با بصیرت و آگاه این انقلاب به خوبی مسیر خود را طی خواهد کرد و در برابر توطئه های استکبار نیز همچون گذشته، پیروز خواهد شد.



وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا از انقلاب اسلامی هراسان هستند، اظهار داشت: اینها هر روز از مواضعی که پیش از این مطرح می کردند، در حال عقب نشینی هستند و می دانند، هر چه فشارها را بر نظام و ملت بیشتر کنند، این ملت و نظام مصمم تر از قبل در مقابل آنها می ایستد.



آیت الله کعبی با اشاره به بحث پرونده هسته ای و مذاکره ایران باگروه 1+5 گفت: در بحث هسته ای اینها ابتدا با تهدید شروع کردند و بعد به تحریم ها روی آوردند اما دست آخر خودشان حق ایران را در داشتن انرژی هسته ای به رسمیت شناختند و غنی سازی تا 5 درصد را قبول کردند و البته امروز ایران با قدرت پیش شرط های لغو تحریم ها و غنی سازی تا 20درصد را برای مذاکره بغداد مطرح می کند.



وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشورهای اروپا اظهار داشت: وضعیت اتحادیه اروپا به گونه ای است که امکان شکست و فروپاشی اتحادیه وجود دارد.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به حضور پرشور مردم در مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: مردم با حضورشان در مرحله دوم کارنیمه تمام را تمام کردند و اینک نوبت منتخبین مردم است که از حق این ملت دفاع کنند و درخصوص معیشت، معنویت، مبارزه با فساد اقتصادی و تهاجم فرهنگی قاطعیت نشان دهند.



وی با بیان اینکه دشمن در ترویج اباهی گری و فساد در جامعه تلاش مضاعفی دارد، اظهار داشت: باید از تاریخ عبرت بگیریم و به قدرت خدا توکل کنیم، ملت ایران مستحق الطاف الهی است.



آیت الله کعبی افزود: یکی از نعمت های خدا، نعمت رهبری است و ملت ایران با ولایتمدار خود قدر این نعمت را می داند، این رهبری با درایت، حکمت، مصلحت و هوشمندی آمریکا و صهیونیست را به ستوه آورده است.



نماینده مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اقدامات سپاه در طول تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت: سپاه پس از 33 سال همچنان بر مبنای معارف اسلام ناب محمدی و تعالیم اهل بیت(ع) و در خط امام و رهبری و با هدایت مرجعیت و روحانیت، مسیر دفاع از انقلاب و نظام و پاسداری از این مرز و بوم را با فداکاری و استحکام و اقتدار عملی به پیش می برد.



وی افزود: سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم ارتباط ناگسستنی با حوزه، روحانیت و مرجعیت دارد و فرمانده این سپاه به لحاظ تقوا، تشرع و خصلت‌های اخلاقی روحانی منش بوده و مرید روحانیت و شاگرد حوزه‌های علمیه است و در استحکام روابط سپاه با حوزه نقش خوبی ایفا کرده است.